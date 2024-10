Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" macht Jördis Schluss mit Klaas. Utes Angebot stürzt Benedikt bei "Unter uns" in ein Dilemma. In "Alles was zählt" versucht Valea, mehr über den Tod ihrer Mutter zu erfahren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas ist fassungslos, als Jördis sich von ihm trennt. Obwohl Jördis tapfer mit dem Trennungsschmerz umzugehen versucht und weiter ihre Reise nach Afrika plant, trifft es sie hart, als sie sieht, wie Valerie ständig um Klaas wirbt. Währenddessen denkt Gunter darüber nach, den Askanier-Park zu erwerben, was zu Spannungen mit Merle führt. Nachdem er erfährt, wie renovierungsbedürftig das Gebäude ist, verwirft er die Idee zunächst. Doch als Gunter hört, dass Amelie Interesse an dem heruntergekommenen Hotel zeigt, flammt sein Interesse wieder auf, und er beschließt spontan, es doch zu kaufen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja steckt in der Klemme, da Christoph weiterhin Druck auf sie ausübt, um Markus zum Verlassen des "Fürstenhofs" und zur Abgabe seiner Anteile zu bewegen. Nach einem beunruhigenden Traum wendet sich Katja schließlich an Werner um Hilfe. In einem ungewöhnlich gefühlvollen Gespräch rät Werner Markus, nicht denselben Fehler wie Robert zu begehen, der durch seine Entscheidung, den "Fürstenhof" nicht loszulassen, eine große Liebe verloren hat. Dieser Appell zeigt Wirkung, und Katja schöpft neue Hoffnung, dass sie und Markus sich von Christophs Intrige befreien können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt gerät in eine Zwickmühle, nachdem Ute ihm ein verlockendes Angebot macht. Er will das Angebot nicht annehmen, doch seine Gefühle – und Patrizia – sprechen dagegen. Derweil genießt Theo seine Rolle als Ersatzvater für Kassandra ein wenig zu sehr, bis Britta ihm zeigt, dass es auch Schattenseiten gibt. Als die Lassners spontan in den Urlaub aufbrechen wollen, wird David schmerzlich bewusst, wie wenig Einfluss er auf das Leben seines Sohnes hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Valea versucht, mehr über den Tod ihrer Mutter herauszufinden, stößt sie auf einen Namen, den sie bisher nicht kannte. Eine Verletzung erweist sich als kompliziert, und Imani sieht darin eine Gelegenheit für ihre Forschung. Lucie möchte ihre Beziehung zu Deniz vor ihrem Vater geheim halten, aber sie hat nicht damit gerechnet, dass Henning ihr einen Strich durch die Rechnung macht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo möchte Jonas nicht verletzen, aber sie ist entschlossen, auf eigenen Beinen zu stehen und fühlt, dass seine Großzügigkeit manchmal zu viel für sie ist. Sie weiß jedoch nicht, wie sie ihm das erklären soll. Gerner ahnt derweil nicht, was Moritz in Gang gesetzt hat, doch das Ganze zieht nun unerwartete Folgen nach sich.