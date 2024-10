Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

23.10.2024

In "Sturm der Liebe" bricht auf Gut Thalheim ein Feuer aus. Matteo verstrickt sich in "Alles was zählt" immer mehr in seine Lügen. In "GZSZ" verliert Gerner gegenüber Moritz die Beherrschung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Merle erfährt, dass Amelie bereits Mitarbeiter aus dem "Drei Könige" für ihr eigenes Hotelprojekt abwirbt, unterstützt sie Gunters Entscheidung, das Hotel zu kaufen. Amelie, die von Gunters Plänen nichts weiß, sieht sich schon als neue Besitzerin. Nach einem Streit mit Julius kündigt sie impulsiv. Doch dann muss sie schockiert feststellen, dass Gunter ihr den Askanier-Park vor der Nase weggeschnappt hat! Jördis leidet genauso wie Klaas unter der Trennung. Sie findet Trost bei ihrer Familie und kann für einige Zeit ihren Schmerz vergessen. Mit neuer Kraft trifft Jördis eine Entscheidung: Sie fragt Adam Szymanski, ob sie seinem Team beitreten und mit ihm ins Okavango-Delta reisen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana bereitet zusammen mit Vincent die Wiedereröffnungsfeier von Gut Thalheim vor und hofft, dass auch Philipp daran teilnehmen wird. Als der Wind ihr plötzlich Philipps Tarotkarte vor die Füße bläst, fragt sie sich, was dieses merkwürdige Zeichen zu bedeuten hat. Die Feier scheint für Ana und Vincent ein voller Erfolg zu werden, und auch Philipp entscheidet sich schließlich, zu kommen. Doch die Freude schlägt in Schrecken um, als es im Stall plötzlich zu einem Feuer kommt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Gunnar Ronja enttäuscht hat, verlangt Nadine von ihm, dass er es wiedergutmacht. Gunnar folgt dieser Aufforderung, bringt jedoch Nadines Welt damit völlig durcheinander. Vivien und Tobias sind erleichtert, als David und Bambi sie aus dem Fahrstuhl retten. Doch ein beunruhigender Verdacht lässt sie nicht los. Theo merkt, dass sein Interesse an Kassandras Baby Britta verunsichert. Um ihr seine Liebe zu beweisen, lässt er sich auf eine für Britta typische Aktion ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Je tiefer Matteo sich in sein Netz aus Lügen verstrickt, desto größer wird seine Angst, Valea zu verlieren. Als Imani ausgerechnet Alexander die Nährlösung verabreichen will, hat Kilian die Sorge, dass ein weiterer Fehlschlag die Studie gefährden könnte. Ben möchte das Cocktailmobil verkaufen, doch Deniz hat eine andere Idee. Ben lässt sich jedoch nicht so leicht überzeugen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin, Laura und Emily sind für einen Preis nominiert. Als Katrin und Emily vor der Verleihung bemerken, dass sie das gleiche Kleid tragen, nimmt Katrin es gelassen. Doch Emily muss plötzlich fürchten, dass sie auffliegt. Gerner bereut es, vor Moritz die Fassung verloren zu haben. Auch Yvonne macht ihm klar, dass er eine Grenze überschritten hat. Wird Moritz auf Gerners ehrliche Entschuldigung eingehen?