Das passiert heute in den Soaps

Henning wehrt sich bei "Rote Rosen" gegen Zabels Erpressung. In "Unter uns" lässt sich Leni auf eine Geisterbeschwörung ein. Später droht Jonas Merle bei "GZSZ" mit der Trennung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning wehrt sich gegen Zabels Erpressung. Damit ist der Hofverkauf abgesagt und die Versöhnung mit Alex und Bruno besiegelt. Zabel macht seine Drohung wahr und gibt ein irreführend belastendes Video von Henning an die Polizei. Simon entdeckt seine Gefühle für Vivien, nachdem sie ihn bei ihrem vorgetäuschten Badeunfall ihrerseits retten musste. Aber Vivien glaubt, dass Simon sich nur wieder einmal über sie lustig macht und lässt ihn abblitzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner ist verzweifelt: Er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als seine „Fürstenhof“-Anteile zu verkaufen. Die Sonnbichlers bemühen sich rührend, ihn auf andere Gedanken zu bringen – vergebens. Paul entscheidet sich gegen die große Chance, eine Physio-Praxis zu übernehmen, um mit Michelle auf Weltreise zu gehen. Die letzte Nacht vor ihrer Abreise müssen die beiden durch einen Zwischenfall getrennt verbringen, was Michelle zum Nachdenken bringt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva erkennt fassungslos, dass Till sich ihren Wünschen nicht beugt. Der erneute Ärger zwischen den beiden geht nicht spurlos an Noah vorbei. Leni lässt sich in ihrer Trauer auf eine Geisterbeschwörung ein und ist überwältigt, als Jana sich aus dem Jenseits zu melden scheint. Robert erfährt, dass nicht Nika sondern Luke ihren Vater getötet hat. Das bestärkt Roberts alten Verdacht, dass Luke auch Irene ermordet hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle will die Rache an Yves auskosten. Doch dieser kommt dahinter und flieht mit ihrem gesamten Vermögen. Nun ist Isabelle pleite. Vanessa vernachlässigt in ihrer Sorge um Yannick ihre Familienplanung. Dann scheint es, als ob Christoph und sie ihren Babywunsch erfüllen können. Moritz zieht es immer weiter zu Lucie. Diese stößt ihn verunsichert weiter von sich. Aber Moritz ist nicht bereit, Lucie aufzugeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan tut ihr ungerechter Ausbruch sofort wieder leid und sie vertraut sich Lilly an, die sie mit einer kleinen Rache an Felix aufmuntert. Berührt dankt Nazan ihrer neuen Mitbewohnerin für den schönen Tag. Merle kann nicht fassen, dass Jonas ihr mit Trennung droht. Während Merle von Toni aufgefangen wird, führt Leon Jonas vor Augen, dass er Merle unterstützen muss. Doch als er das Gespräch mit Merle sucht, hat sie sich bereits entschieden.

