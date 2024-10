Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Matteo versucht aufgewühlt, seine Entscheidung vor Valea zu rechtfertigen. (cg/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" bekommt Franka bei der Ausschreibung für das Gartenprojekt Konkurrenz. Miro in "Sturm der Liebe" erlebt ein emotionales Fotoshooting mit Greta. In "Alles was zählt" macht Matteo Valea ein erschütterndes Geständnis.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka steht bei der Ausschreibung für das Gartenprojekt plötzlich einem großen Unternehmen gegenüber und befürchtet, ihre Chancen zu verlieren. Sie hält eine leidenschaftliche Rede für ihr Projekt, die Marvin online teilt. Doch dann bekommt sie eine Absage vom Jugendamt, das durch das Video auf sie aufmerksam wurde. Zweifel kommen auf: Hat Franka genug Zeit für ein Pflegekind bei all ihrer Arbeit? Bauer Knut ist aus dem Krankenhaus zurück, und Simon wird nicht länger auf dem Hof gebraucht. Er einigt sich mit Gunter darauf, vorübergehend auf Gut Flickenschild zu arbeiten. Doch dann fühlt sich Simon plötzlich unwohl – ein neuer MS-Schub?

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta ist enttäuscht von Miros unhöflichem Verhalten und seiner Unfähigkeit, dies zu erklären. In ihrer Not bittet sie Yvonne, die Fotos für ihre Präsentation zu machen – mit mäßigem Erfolg. Luis, der nichts von Miros unglücklicher Liebe zu Greta weiß, bittet ihn, seiner Freundin zu helfen. Unter Druck gibt Miro schließlich nach und entschuldigt sich bei Greta. Als er dann Greta durch die Kamera sieht, fällt es ihm schwer, seine emotionale Distanz zu wahren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia ist nervös, als sie von Esma hört, denn vielleicht kann diese ihr bei Margots geheimnisvollem Tuch weiterhelfen. Doch Esma verfolgt ihre eigenen Ziele. Nadine ist erleichtert, als Ronja doch nicht vorhat, Gunnar in die USA zu folgen. Doch dann wird ihr klar, dass Ronja diesen Schritt nur ihretwegen nicht gehen will. Währenddessen plant David, vor Gericht zu ziehen, und Vivien muss zwischen ihm und Tobias vermitteln. Sie appelliert dabei an seine väterlichen Gefühle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Matteo offenbart Valea die bittere Wahrheit und hofft verzweifelt, seine Tochter dadurch nicht zu verlieren. Während Imani wütend auf Kilians Einmischung ist, zweifelt Alexander und überlegt, ob er das Risiko wirklich eingehen soll. Als Tom schließlich von der verletzten Hanna überredet wird, ihre Yogastunde zu leiten, scheint das Chaos vorprogrammiert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Dank Lillys Hilfe im OP übersteht der geheimnisvolle Patient die Operation zu Lars' Erleichterung. Doch als Lars Lilly gegenüber behauptet, einen Wohnungslosen operiert zu haben, möchte sie das Amt informieren, wodurch Lars unter Druck gerät. Während Emily und Katrin keinen Preis gewinnen, kommen sie sich nach der Party freundschaftlich näher. Das wäre schön, wenn Emily nicht von ihrem schlechten Gewissen geplagt wäre. Wird sie eine Entscheidung treffen?