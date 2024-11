Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Still und heimlich nimmt Mo Abschied, übergibt die Wäscherei und reist ab. (cg/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" verlässt Mo Lübeck, um ein neues Leben in Florenz zu gehen. Leyla hilft Alexander in "Alles was zählt" bei einer gewagten Lüge. In "GZSZ" wird Jessica klar, dass sie in einer Schuldenfalle steckt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Julius sich um seine Schwester kümmert, entscheidet Mo, sein Leben neu zu gestalten. Er nimmt das Jobangebot des Parfümherstellers Angelo Formani an und plant, nach Florenz zu ziehen. Ohne viel Aufsehen zu erregen, verabschiedet sich Mo, übergibt die Wäscherei an Elyas und macht sich auf den Weg. Julius ist geschockt, als er Mos Abschiedsbrief entdeckt! Ceyda ist von Björns Heiratsantrag geschmeichelt. Doch als sie erfährt, dass Björn sein Erbe nur dann nicht verliert, wenn er verheiratet ist, denkt sie kurz über eine Zweck-Ehe nach. Bis sie bemerkt, dass Björn auch Johanna einen Antrag macht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin kommt zur Hochzeit von Lale und Theo und wird herzlich von Alfons und Erik begrüßt. Zu Eriks Freude hat sie Geschenke von Gerry für ihn dabei und auch ein unerwartetes Hochzeitsgeschenk für Lale: ein weißes Kleid, in dem schon Lales Großmutter und Mutter geheiratet haben. Obwohl Lale anfangs skeptisch ist, beginnt sie sich allmählich eine klassische Hochzeit in Weiß vorzustellen. Doch wie soll sie Theo erklären, dass sie von der ursprünglich geplanten "bunten" Hochzeit abweichen möchte?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia und Esma lesen weiter in Margots Tagebuch, aber Cecilia hat wenig Vertrauen in ihren neuen Unterstützer bei der Ahnenforschung. Sie beschließt schweren Herzens, ihre Suche nach Margots Geheimnissen aufzugeben. Doch ein romantischer Moment bringt sie überraschend mit Baris zusammen. Ringo glaubt, er hätte Erfolg gehabt: Seine Worte scheinen Benedikt dazu gebracht zu haben, wieder auf Ute zuzugehen. Doch seine Informationen stammen aus einer nicht ganz vertrauenswürdigen Quelle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz fühlt sich nach weiteren schlechten Nachrichten emotional ausgelaugt und sehnt sich nach jemandem, bei dem er sich ausweinen kann, findet aber niemanden, der ihm zur Seite steht. Leyla unterstützt Alexander bei einer riskanten Lüge, was sie schließlich zu einer erschütternden Wahrheit führt. Valea wird in ihrer Trauer um Matteo getröstet, aber es fällt ihr schwer, wirklich Abstand von ihm zu gewinnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe bemerkt eine seltsame Begegnung, die ihre Neugier weckt. Sie belauscht ein Gespräch und ist überrascht über eine nützliche Information, die sie aufschnappt. Jessica wird schmerzlich bewusst, dass sie in eine Schuldenfalle geraten ist. Um sich finanziell zu retten, beginnt sie, ihre Einkäufe aus zweiter Hand zu verkaufen. Doch ob das ausreicht, um ihre Geldprobleme zu lösen?