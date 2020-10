05.10.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" werden André und Rosalie doch noch Geschäftspartner. In "Alles was zählt" muss Isabelle Georg ihr Penthouse überschreiben. Später wartet Leon bei "GZSZ" vergeblich auf Ninas Rückkehr.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie intrigiert geschickt: Mit einer Finte sorgt sie dafür, dass David sich vor Gunter zum Engagement im Hotel bekennt, damit sie ihm später unlautere Motive unterstellen kann. Ben gesteht Jens, dass Walter eine Affäre zwischen ihm und Merle vermutet und deswegen so unhöflich zu ihm ist. Jens kann das Missverständnis gegenüber Walter klären.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie setzt André unter Druck, so dass er keine andere Wahl hat, als in die Zusammenarbeit einzuwilligen. Als gleichberechtigte Partnerin macht Rosalie auch gleich klar, dass Andrés Konzept sie nicht überzeugt. Cornelia rät dem angespannten Robert, sich eine Auszeit zu nehmen, und will ihn daraufhin zu einem Picknick einladen. Doch Robert hat ihren Rat bereits beherzigt und fährt mit Vanessa zum Feiern nach München.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta wird mit ihrem Alter konfrontiert. Als Robert ungewohnt schroff auf ihr Leid reagiert, beschleicht Britta der Verdacht, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Tobias erfährt eifersüchtig von Viviens erotischem Traum mit dem neuen Arzt. Doch die arglose Vivien bringt die beiden auch noch zusammen. Ringo und Easy sind im Umgang mit Julius zunehmend ratlos. So stellen sie Julius die Gretchenfrage: Will er bei ihnen bleiben?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Chiara sich vergeblich bemüht, sich vor dem neuen Trainer zu behaupten, bemerkt sie nicht, dass Malu dessen Benehmen sehr aufmerksam verfolgt. Isabelle ist erneut am Boden zerstört, als sie Georg ihr geliebtes Penthouse überschreiben muss. Sie glaubt, jetzt ganz allein dazustehen und weckt ungeahnt Kims Mitgefühl.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz ist von Gerners Ansage, die Fotos doch zu wollen, überfahren. Mit einer Ausrede hält er Gerner hin und verbringt den Abend mit Laura. Moritz gesteht Gerner, zwischen den Stühlen zu sitzen. Leon freut sich, dass Nina aus Dubai zurückkommt. Er bereitet alles für ihre Ankunft vor, doch die verschiebt sich. John überredet Leon zu einem Kumpelabend. Der wird allerdings länger als erwartet und Nina steht erschöpft vor verschlossener Tür.

