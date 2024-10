Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Markus ist fassungslos, als ihm Katja eröffnet, von Christoph erpresst zu werden. (cg/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erfährt Markus, dass Katja von Christoph erpresst wird. Matteo verliert in "Alles was zählt" die Fassung, als er nicht an Valea herankommt. In "GZSZ" versucht Flo, ihren Kellner-Job trotz Schwierigkeiten durchzuziehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla erfährt, dass Valerie zwei Mutterpässe besitzt – doch was hat es damit auf sich? Sie informiert sofort Klaas und verrät ihm, dass Valerie nicht nur mit ihm, sondern auch mit einem anderen Mann zusammen war. Aufgebracht konfrontiert Klaas Valerie: Ist er wirklich der Vater des Kindes? Amelie nimmt Julius' Angebot an, als Geschäftsführerin im Hotel "Drei Könige" zu arbeiten, während Julius den Askanier-Park übernimmt. Derweil plagt Jorik das schlechte Gewissen. Als Amelie sich bei ihm für die Unterstützung bei ihrem neuen Job bedankt, kann er nicht länger schweigen und gibt zu, dass er Julius von ihren Plänen erzählt hat, das Hotel zu kaufen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katjas Hoffnung wird enttäuscht, da Markus sich weigert, seine Anteile an Christoph zu verkaufen. Frustriert macht sie Markus Vorwürfe. Sie möchte ihm zumindest eine Gefängnisstrafe ersparen und schlägt Christoph einen Deal vor. Doch unerwartet bietet Werner Markus an, seine Anteile zu übernehmen. Markus glaubt, dass damit alle Probleme gelöst sind, aber Katjas Reaktion fällt anders aus als erwartet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy und Paco schließen einen Waffenstillstand, um gemeinsam Charlottes Beerdigung zu organisieren. Dann scheint es, als ob sich Charlotte bei Easy "meldet". Ute erlebt die Nacht ohne Benedikt als äußerst schwierig. Obwohl Benedikt versichert, dass zwischen ihm und Patrizia nichts passiert ist, treffen Ute Patrizias Worte tief. Cecilia und Esma stoßen bei ihren Nachforschungen auf eine spannende Spur, die sie an überraschende Orte führt: zu einer Tankstelle und in Margots Vergangenheit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist fassungslos, als Valea in ihrem Schmerz droht, ihre Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft aufzugeben – doch Valea überrascht sie. Richard und Henning möchten Lucie bei der Verteidigung ihrer Masterarbeit unterstützen, bringen sie aber nur durcheinander. Wird sie die Prüfung trotzdem bestehen? Matteo ist verzweifelt, da er Valea nicht erreichen kann, und verliert die Beherrschung. Ben versucht, ihm einen Weg aufzuzeigen. Wird Matteo ihn annehmen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo weiß noch nicht genau, in welche Richtung ihre Karriere gehen soll, nimmt aber motiviert ihren Job als Kellnerin an. Sie verbirgt ihre Unsicherheiten, bis ein kleiner Vorfall sie aus der Fassung bringt. Paul muss kurzfristig für zwei Wochen abreisen, um sich um seinen Sohn Tom zu kümmern. Wird er den Kiez für diese Zeit wirklich verlassen können?