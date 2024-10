Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Margot und Yusuf realisieren, dass sie beide verheiratet sind. (cg/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" verweigert Amelie nach Joriks Verrat jede Aussprache mit ihm. Charlie will Valea in "Alles was zählt" die Chance auf die Deutsche Meisterschaft streitig machen. In "GZSZ" gesteht Flo John, dass die ungewisse berufliche Zukunft ihr Angst macht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist von Joriks Verrat so tief getroffen, dass sie ein Gespräch mit ihm kategorisch ablehnt. Jorik hofft darauf, dass mit der Zeit Amelies Wut verfliegt. Doch stattdessen erkennt Amelie das gesamte Ausmaß seiner Täuschung und zieht einen klaren Schlussstrich! Nachdem Jördis Adam ihre Meinung offen gesagt hat, wird deutlich, dass er sie nicht mehr in seinem Team haben will. Erst als Ceyda Adam zur Rede stellt, zeigt er Einsicht und entschuldigt sich für sein Verhalten. Damit scheint Jördis' Traum von einer Reise nach Botswana greifbar nah.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Katja Markus über Christophs Erpressung informiert hat, will Markus ihn zur Rede stellen. Doch Katja hält ihn zurück: Christoph darf nicht erfahren, dass sie die Wahrheit ans Licht gebracht hat! Markus versucht Zeit zu gewinnen und geht mit Vincent auf eine Wandertour. Dabei muss er sich fragen, wie er damit umgehen soll, dass Katja ihm nicht vertraut hat. Gibt es für sie beide noch eine Zukunft? Michael behauptet hastig, dass er seine Operationen abgesagt hat, um beruflich kürzerzutreten. Nicole ist daraufhin über die zusätzliche Zeit zu zweit begeistert. Als Werner ihr anbietet, regelmäßig in der Hotelbar aufzutreten, nimmt sie das freudig an. Sie berichtet Michael davon und geht selbstverständlich davon aus, dass er sie begleitet – schließlich hat er nun mehr freie Zeit. Dabei ahnt sie nicht, dass sie ihn in eine Zwickmühle bringt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia und Esma erfahren mehr über die erste Begegnung ihrer Vorfahren, ohne zu wissen, dass sich die Wege ihrer Familien schon an anderer Stelle gekreuzt haben. Margots unerwartetes Aufeinandertreffen mit Yusuf erweist sich als Glücksfall – der Beginn einer bedeutenden Bekanntschaft. Paco ist unsicher, ob er Stellas Erklärung glauben soll, wie Charlottes Armband in die Spüle gelangt ist. Doch wäre er überhaupt bereit, die Wahrheit zu akzeptieren?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie möchte Valea ihre Chance auf die Deutsche Meisterschaft streitig machen, doch der Wettkampf endet in einem Desaster. Richard bittet Lucie plötzlich um einen Gefallen, was sie ziemlich überrascht. Matteo ist Ben dankbar für seine Unterstützung als Freund und hofft verzweifelt, Valea zu erreichen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo gesteht John, dass die ungewisse berufliche Zukunft ihr Sorgen bereitet. Trotzdem möchte sie sich nicht entmutigen lassen und springt ein, als Emily Hilfe benötigt. Dies eröffnet ihr eine neue Perspektive. Jessica sehnt sich nach ihrem langen Dienst im Krankenhaus nur nach etwas Entspannung. Doch allein in ihrer Wohnung fühlt sie sich einsam. Bei Michi und einem Eishockey-Spiel findet sie schließlich Ablenkung.