Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Als Amelie Jorik und seine Tochter vor die Tür setzen will, erwacht sein Kampfgeist. (cg/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 09:01 Uhr

Jorik legt sich in "Rote Rosen" mit Amelie an, die ihn und Henriette vor die Tür setzen will. Vincent ist in "Sturm der Liebe" geschockt, als ein Unglück passiert. In "Alles was zählt" ist Lucie empört, dass Richard sie zu instrumentalisieren versucht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach der Trennung von Amelie ist Jorik am Boden zerstört. Als Amelie jedoch die Entscheidung trifft, ihn und Henriette aus ihrer Wohnung zu werfen, erwacht sein Kampfgeist – er will nicht zulassen, dass Henni plötzlich ohne ein Zuhause dasteht! Gunter und Merle stehen Pedro zur Seite, damit er sich gegen seinen Vater behaupten und seine eigenen Ziele verfolgen kann. Pedro beschließt, sein Studium um ein Jahr zu verschieben und stattdessen eine Reise durch Europa zu unternehmen. Dadurch beginnen auch Gunter und Merle über ihre eigene Lebenssituation nachzudenken und fragen sich, wie ihre Zukunft aussehen soll.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Christoph von Katja erfährt, dass seine geplante Intrige wegen Markus' Abwesenheit ins Stocken gerät, reagiert er wütend – doch er kann nichts tun. Unterdessen hat Vincent während der Wanderung mit Markus einen schwierigen Start. Doch nach einiger Zeit öffnet er sich und überrascht sich selbst. Die tiefen Gespräche führen zu einer neuen Ebene in ihrer Beziehung, bis ein unvorhergesehenes Unglück passiert. Nicole bekommt einen Brief von einem Bewunderer, der ihren letzten Auftritt lobt. Amüsiert zeigt sie ihn Michael, der daraufhin etwas eifersüchtig wird. Der Brief erinnert ihn daran, wie attraktiv Nicole ist, und er fürchtet, dass seine fortschreitende Krankheit ihn in ihren Augen weniger anziehend machen könnte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina soll bei den Treffen zwischen David und Leo als Aufsichtsperson fungieren. Davids ablehnende Reaktion macht Sina schmerzlich bewusst, wie tief die Konflikte zwischen ihnen reichen. Theo versucht, Abstand von der schwangeren Kassandra zu gewinnen, um seinen eigenen Kinderwunsch zu unterdrücken. Doch kann diese Strategie wirklich gutgehen? Ringo möchte Easy jeden Wunsch erfüllen, um ihn von seiner Trauer abzulenken, bemerkt jedoch nicht, dass er dabei in eine kleine Falle gerät.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Sorgen um Leyla nehmen zu, während sie ungeduldig auf gute Nachrichten wartet. Imanis Verdacht ist jedoch niederschmetternd. Lucie ist enttäuscht, dass Richard versucht, sie für seine Zwecke einzuspannen, obwohl sie ihm viel zu verdanken hat. Richard muss begreifen, wen er vor sich hat. Ben ist erfreut, dass Nils aus seinem Urlaub zurück ist. Doch eine neue Leidenschaft von Nils sorgt für Unstimmigkeiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Tobias verbringen unerwartet einen angenehmen Abend miteinander, doch am nächsten Tag steht Katrin vor der Herausforderung, vor Gericht erscheinen zu müssen, was ihr schwerfällt. Flo sorgt sich weiterhin um ihre Zukunft und ist erleichtert, als Maren ihr bei der Bewerbung für ein Praktikum zur Seite steht.