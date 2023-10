Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Ava (l.) wird von Chiara vor Augen geführt, dass sie nicht immer fair reagiert.

SpotOn News | 10.10.2023, 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" leidet Robert unter Liebeskummer. Ava gerät in "Alles was zählt" als Trainerin unter Druck und bei "GZSZ" lässt die Aussprache mit Jessica Carlos nachdenklich zurück.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl Anette sich nicht auf Ralf einlassen kann, berührt es sie, wie sehr er sich bemüht, Zeit mit ihr zu verbringen. Tina ermutigt sie dazu, ihre Zweifel loszulassen, und Anette teilt schweren Herzens Ralf mit, dass sie sich noch nicht bereit für eine neue Beziehung fühlt. Tina wirft Gabi vor, Silkes Wünsche zu vernachlässigen, was zu einem Konflikt zwischen Silke und Gabi führt. Silke strebt nach Harmonie und ist besorgt um ihre kostbare gemeinsame Zeit. Sie sehnt sich nach Versöhnung mit Gabi und stellt ihre eigenen Bedürfnisse vorerst zurück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach der Trennung von Nicole leidet Robert unter Liebeskummer, was dazu führt, dass er Michael ungerecht behandelt. Zudem teilt er Werner schweren Herzens mit, dass er jetzt doch nach Italien zu seinem Freund gehen wird. Am nächsten Tag überwindet Robert seinen Stolz, um sich mit Michael zu versöhnen, und verabschiedet sich anschließend von seinem Küchenteam. Seinem Aufbruch nach Italien steht nun nichts mehr im Wege.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika rettet Paco aus einer schwierigen Situation. In der darauffolgenden Nähe zwischen ihnen kommt es zu einem Kuss, der nicht unbemerkt bleibt. Beim Aufräumen in Henrys Zimmer passiert Nadine ein Missgeschick, das sie vor Henry verbergen möchte, jedoch ist er ein aufmerksamer Beobachter. Easy und Ringo müssen akzeptieren, dass sie unter dem Empty-Nest-Syndrom leiden, jedoch versuchen sie auf unterschiedliche Weisen damit umzugehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Maximilian sind der Meinung, dass der Erpresser sie täuscht. Die Männer sind sich nicht bewusst, dass Kilian sie hinters Licht führt. Ava gerät als Trainerin unter Druck, da sich ihr Kader nicht fokussiert. Sie versucht, die Situation zu verbessern. Henning sieht sich mit wachsenden Schulden konfrontiert und ist überfordert. Er versucht, zu retten, was noch zu retten ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne glaubt, dass Beziehungsarbeit Gerner und ihr helfen könnte. Gerner hingegen befürchtet insgeheim, dass dies ihre Ehe gefährdet, und will weitere Planungen in dieser Richtung verhindern. Die Aussprache mit Jessica hinterlässt Carlos nachdenklich. Vielleicht ist es an der Zeit, sein Leben zu ändern? Doch bei seinem Versuch kommt er nicht weit. Wird er so bleiben, wie er ist?