SpotOn News | 31.10.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" bereitet Ana ein rührendes Geschenk für das Hochzeitspaar vor. Simone versucht in "Alles was zählt" den Kader am Laufen zu halten. In "GZSZ" gerät Emily durch eine Begegnung mit Tobias wieder ins Gefühlschaos.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Klaas herausgefunden hat, dass Valerie ihn bezüglich der Vaterschaft belogen hat, setzt er sie vor die Tür. Zwischen Jördis und Klaas herrscht zunächst Unsicherheit, wie sie wieder zueinanderfinden können. Klaas möchte Jördis nicht von ihrer geplanten Reise abhalten. Erst als Mo ihm rät, um Jördis zu kämpfen, nähert er sich ihr an. Doch Jördis bleibt zögerlich: Auch wenn Valerie kein Hindernis mehr ist, wünscht Klaas sich weiterhin ein Kind. Unterdessen überredet Jorik Amelie, Henni weiterhin eine intakte Beziehung vorzugaukeln. Dabei erkennt Amelie, dass sie für Henni längst wie eine Mutter geworden ist und die wahre Herausforderung in der Trennung von Henni liegt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana möchte ihrer besten Freundin als Trauzeugin ein besonderes und persönliches Geschenk machen: ein Video mit guten Wünschen und witzigen Geschichten von Lales und Theos Freunden. Die Mischung aus rührenden und humorvollen Beiträgen macht Ana zufrieden. Theo plant als Bräutigam den Kauf der Eheringe, muss aber feststellen, dass er sich Lales Favoriten nicht leisten kann. Als Christoph davon erfährt, kauft er die Ringe spontan als Hochzeitsgeschenk. Alexandra findet die Ringe und geht davon aus, dass Christoph sie für sie beide besorgt hat. Jetzt muss sie ihm schonend beibringen, dass sie sich andere Ringe gewünscht hätte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo meidet das Gespräch über seinen Kinderwunsch, obwohl er weiß, dass dies die Zukunft mit Britta beeinflussen könnte. Trotzdem muss er sich entscheiden. David erkennt, dass Vivien trotz ihrer Konflikte in einem dunklen Moment Unterstützung für ihren Sohn braucht. Kann er seine eigenen Zweifel überwinden? Ronjas Pläne für eine Auswanderung drohen zu scheitern, als unerwartete Hindernisse auftauchen. Doch entgegen aller Erwartungen überrascht sie ihre Familie mit einem großen Opfer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist bemüht, die Mannschaft auf Kurs zu halten, doch die Frage bleibt, ob es überhaupt noch Sinn macht. Die Neuigkeiten treffen Ben völlig unerwartet, jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Sowohl Leyla als auch Alexander möchten so schnell wie möglich wieder in den Sport einsteigen. Haben sie die Geduld, die es dafür braucht?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Katrin verbringen Halloween getrennt. Emily besucht eine Party und läuft dort ausgerechnet Tobias über den Weg, während Katrin das Mauerwerk aufsucht. Carlos kommt voller Selbstbewusstsein nach Berlin zurück und plant sein großes Comeback auf der Party. Doch als er Alicia begegnet, erlebt er ein emotionales Déjà-vu, das alte Gefühle weckt. Schließlich kommt Carlos etwas zu Ohren, das ihn vollkommen aus der Fassung bringt.