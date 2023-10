Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Nicole (r.) freut es, dass sie und Katrin sich angenähert haben. (cg/spot)

SpotOn News | 11.10.2023, 16:29 Uhr

Doris Dahlmann macht Simon in "Rote Rosen" das Leben schwer. In "Sturm der Liebe" wollen sich Nicole und Michael aus dem Weg gehen. Henning versucht in "Alles was zählt", seine Geldsorgen vor den anderen zu vertuschen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Doris Dahlmann bringt ein neues und kostengünstigeres Label auf den Markt, was Simons Start-up das Leben schwer macht. Simon muss bedauerlicherweise die Türkeireise mit Dilay absagen. Als er einen möglichen Etikettenschwindel bei den neuen Produkten vermutet, erwacht sein Kampfgeist. Die Beziehung zwischen Ralf und Anette bleibt kompliziert, aber Anette findet durch Ralf Kontakt zur "Zweiten Chance" und blüht dort auf. Ralf wird klar, dass er Anette ihren eigenen Weg finden lassen muss, und verzichtet auf den Wunsch nach einer Beziehung mit ihr.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während eines Gesprächs mit Helene kommt Nicole zufällig auf Michael zu sprechen, und Helene verteidigt ihren Cousin. Daraufhin glaubt Nicole irritiert, dass Michael Helene vorgeschickt hat. Als es zu einem weiteren Missverständnis kommt, geht Nicole ungerecht auf Michael los. Beide entscheiden unabhängig voneinander, dass es besser ist, sich aus dem Weg zu gehen. Eleni und Julian kämpfen emotional mit dem Verlust ihres Kindes. Obwohl Leander gerne für Eleni da wäre, hält er sich zurück, um allen Beteiligten Raum zu geben. Dennoch spürt er wieder Hoffnung in sich aufkeimen. Eleni macht sich Sorgen darüber, ob sie überhaupt noch Kinder bekommen kann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nadine ärgert sich darüber, dass Henry über ihre Rettungsaktion lacht. Als sich herausstellt, dass ihr Online-Date ein netter Kerl ist, könnte Henry vergessen sein, wenn da nur nicht ihre Jacke wäre. Als Tsatsiki gesundheitliche Probleme bekommt, scheut Britta keine Kosten, um ihm zu helfen, doch dann entdeckt sie die Ursache. Paco lehnt Nika nach dem Kuss ab und denkt, dass das Thema erledigt ist. Was sie jedoch nicht weiß: Stella ist längst informiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani versucht verzweifelt, ihre Gefühle zu betäuben, aber das gelingt ihr nicht länger. Henning schafft es, seine finanziellen Sorgen vor den anderen zu verbergen, doch seine Lüge macht ihn einsam. Obwohl Avas neue Trainingsmethode Erfolge zeigt, wird sie von Justus kritisiert. Sie kann nicht mehr zwischen Arbeit und Privatleben trennen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zu Emilys großer Erleichterung entscheidet Sascha, nicht nach Ägypten zu reisen, um nach Mohameds Mörder zu suchen. Doch hat Sascha insgeheim bereits ein Flugticket gekauft? Nicole freut sich darüber, dass sie und Katrin sich angenähert haben. Als Katrin ihr von ihrer Vergangenheit in Dortmund erzählt, schlägt Nicole spontan vor, sie in ihre alte Heimat zu begleiten.