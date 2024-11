Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Valea (l.) wird von Simones schwachem Moment verunsichert. (cg/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" knirscht es zwischen Mo und Julius. Cecilia sucht in "Unter uns" nach dem alten Bulli, um Margots Geheimnis zu lüften. In "Alles was zählt" weiß Valea nicht, ob sie sich noch auf Simone verlassen kann.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zwischen Mo und Julius gibt es Spannungen. Julius ist begeistert davon, ein gemeinsames Zuhause aufzubauen, und möchte viel Zeit mit Mo verbringen. Doch Mo fühlt sich dadurch eingeengt, was Julius verletzt. Marvin meistert seine Zwischenprüfung hervorragend und wird gegenüber Amelie etwas übermütig. Daraufhin schlägt Amelie ihm einen Deal vor: Sie bezahlt ihm einen anspruchsvollen Workshop, wenn er es schafft, innerhalb von 24 Stunden eine perfekte Sauce zuzubereiten. Wird Marvin die Herausforderung bestehen?

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist überzeugt, den richtigen Mann gefunden zu haben. Als sie auf eine Wahrsagerin trifft, sagt diese ihr voraus, dass Ana bald heiraten wird. Obwohl es noch früh für Hochzeitspläne ist, scheint alles darauf hinzudeuten, dass sie den nächsten Schritt wagen sollte. Miro spricht mit Theo über einen wiederkehrenden Alptraum, möchte aber weiterhin seine Gefühle für Greta verdrängen. Greta bemerkt Miros plötzliche Distanziertheit und sucht bei Theo nach Antworten: Kann er Licht in Miros Verhalten bringen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia macht sich auf die Suche nach dem alten Bulli, um Margots Geheimnis zu entschlüsseln. Dabei entdeckt sie überraschend, dass der Käufer eine gemeinsame Bekannte ist. David erkennt, dass er gegen die Besuchsregelung der Lassners wenig ausrichten kann, solange diese zusammenhalten. Ronja ist erleichtert und glaubt, ihre Reise in die USA sei gesichert. Doch sie ahnt nicht, dass ihr noch eine hinterhältige Überraschung bevorsteht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Da Kilian das Vertrauen in Imani verloren hat, setzt er strenge Dokumentationspflichten durch, was Toms Unmut weckt. Valea und Charlie machen sich Sorgen um die Zukunft des Kaders und wenden sich hilfesuchend an Simone, die jedoch selbst an ihrer Motivation zweifelt. Daniela versucht, ihre Sorgen um Kim zu verdrängen, was sich als äußerst schwierig erweist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lars überrascht Lilly zu Halloween mit einer Runde Süßes-oder-Saures und verbringt einen unterhaltsamen Abend mit ihrer "Monster"-Familie. Er fühlt sich endlich angekommen, bis Lilly am nächsten Morgen auf eine beunruhigende Entdeckung stößt. In der Zwischenzeit gelingt es Emily gerade noch, Katrin davon abzuhalten, sie beim Tanzen mit Tobias zu sehen. Doch als Katrin nachfragt, ist Emily ehrlich. Tobias kann den Moment nicht vergessen.