SpotOn News | 04.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" fliegt Valeries Diebstahl auf. Stella hat in "Unter uns" Angst, Paco zu verlieren. In "GZSZ" kann sich Jessica nicht erklären, wieso ihre Kreditkarte gesperrt wurde

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valeries Diebstahl wird aufgedeckt, woraufhin sie in Panik flieht und vor ein Auto läuft. Glücklicherweise bleibt sie bis auf ein paar Prellungen unverletzt. Franka und Julius bieten ihre Unterstützung an, doch Valerie lehnt jede Hilfe ab und reagiert wütend. Stattdessen versucht sie, Klaas erneut zu manipulieren, doch dieser stellt unmissverständlich klar, dass Valerie ihr Leben selbst in den Griff bekommen muss. Jorik bittet Amelie, den Kontakt zu Henni nach der Trennung nicht völlig abzubrechen. Aber Amelie möchte Abstand gewinnen, auch wenn es ihr schwerfällt, Henni loszulassen. Zu Amelies Schock entscheidet sich Jorik, mit Henni nach Berlin zurückzugehen!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vor der Hochzeit von Lale und Theo kommt Theos Vater an den "Fürstenhof". Theo ist unsicher, wie er seinem Vater begegnen soll, und auch Theodor fühlt sich mit der Situation unwohl. Als Christoph vermutet, dass Theodor eine Rede halten wird, hat dieser damit seine Schwierigkeiten. Er zweifelt daran, als Vater ausreichend gewesen zu sein. Als er schließlich Lale anvertraut, dass Theo trotz seiner Mängel zu einem großartigen Mann herangewachsen ist, hört Theo dies zufällig mit und ist tief bewegt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco Stella bittet, nicht zur Beerdigung von Charlotte zu kommen, wird Stella von einem unguten Gefühl übermannt. Verliert sie Paco etwa? Ronja ist schockiert, als sie erfährt, dass ihr Vater sich heimlich absetzen wollte. Das macht ihr jedoch nur noch deutlicher, auf wen sie wirklich zählen kann. Durch Margots Tagebuch tauchen Cecilia und Esma tief in die Geschichte ihrer Vorfahren ein, bis ihr Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Matteo wünscht sich nichts mehr, als dass Valea wieder mit ihm spricht. Valea hingegen fühlt sich nach wie vor nach ihrem Zuhause. Wird sie den Schmerz überwinden können? Henning ist betroffen, als er erfährt, dass Daniela sich die Schuld an Kims Verhalten gibt. Er sucht nach einer Möglichkeit, für sie da zu sein. Hanna und Imani überlegen derweil, wie sie die Spannungen zwischen Kilian und Tom entschärfen können. Ein gemeinsames Erlebnis führt zu einem vorläufigen Waffenstillstand.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica versteht nicht, warum ihre Kreditkarte gesperrt wurde, und entdeckt dank Yvonnes Hilfe, dass sie durch ihre zahlreichen Einkäufe in letzter Zeit in eine Schuldenfalle geraten ist. Nihat setzt in seiner neuen WG strenge Regeln durch, was Erik verärgert. Doch schon bald benötigt Nihat Eriks Hilfe, als er spontan als Trainer bei einem Sportkurs einspringen muss.