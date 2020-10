13.10.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Franzi freut sich bei "Sturm der Liebe" über die Versöhnung mit Lucy. In "Unter Uns" findet Easy durch eine emotionale Aussprache Zugang zu Julius. Bei "Alles was zählt" denken Kim und Ben übers Zusammenziehen nach.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina und Ben halten die Schwangerschaft noch geheim. Tina ärgert sich, als Britta ihr nichtsahnend vorwirft, dass sie nicht mit Lilly umgehen könne, weil sie keine Mutter sei. Bruno und Gitte verlassen Lüneburg in Richtung Kopenhagen, aber Merle hat ein Problem: Was soll sie jetzt mit Brunos Hof machen, nachdem der Cannabis-Anbau nicht genehmigt wurde?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa überkommt die Sehnsucht und sie klettert nachts über den Balkon in Roberts Zimmer. Am nächsten Morgen stellt Robert sie Valentina sogar als seine Freundin vor und Vanessa ist überglücklich. Franzi freut sich über die Versöhnung mit Lucy und sie genießt auch die Zeit mit Steffen. Warum träumt sie nachts trotzdem von Tim? Dass sie darüber nicht mit Lucy reden kann, weil die sich sonst wieder in ihrer Befürchtung bestätigt sehen würde, dass Steffen nicht der Richtige ist, setzt Franzi zusätzlich zu.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy findet den weggelaufenen Julius, und zwischen ihnen kommt es zu einer emotionalen Annäherung. Ausgerechnet da werden sie wieder auseinandergerissen. Luke fühlt sich bestätigt, dass er Sina nicht egal ist, als sie ihn um ein Treffen bittet. Er ahnt nicht, dass die SMS bloß ein Köder ist. Vivien ist verstimmt, weil Tobias sich nur für seine Arbeit zu interessieren scheint. Dabei arbeitet er an einer Überraschung für Vivien.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara und Ina leiden unter dem Versteckspiel. Als Chiara bei einer Q&A über ihre Gefühle zu Yannick reden soll, kann sie nicht länger lügen. Christoph ist nicht erfreut zu erfahren, dass Vanessa sich in Westafrika beworben hat. Als es aber darauf ankommt, unterstützt er sie. Sowohl Kim als auch Ben wollen den anderen nicht vor den Kopf stoßen und versuchen, sich mit der Idee zusammenzuziehen anzufreunden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner lässt Yvonnes Andeutung keine Ruhe, dass auch sie ein Geheimnis vor ihm hat. Als er sie drängt, es ihr zu verraten, pokert Yvonne umso höher und behauptet, sich früher als Stripperin etwas dazuverdient zu haben. Maren und Jonas wollen Marens Zimmer umgestalten, um nach Alexanders Tod einen Neuanfang zu machen. Hoch motiviert geht Maren an die Arbeit. Doch damit kommen auch die Erinnerungen zurück.

