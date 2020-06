Das passiert heute in den Soaps

Jule macht sich bei "Rote Rosen" an Marc ran und in "Unter uns" verschlechtert sich Janas Zustand dramatisch. Bei "Alles was zählt" erfährt Vanessa von Simones Mitschuld an Maximilians Situation.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petras Start im Hotel ist alles andere als einfach: Sie muss sich mit dem niedrigen Gehalt zufrieden geben, wird von Schneider gemobbt und bringt zu allem Überfluss auch noch das Buchungssystem zum Absturz. Der einzige, der ihr zur Seite steht, ist Jonas. Tanja nimmt indes heimlich ihren ersten Termin zur Hormonbehandlung wahr und wird von heftigen Nebenwirkungen gequält. Uli entgeht ihr schlechter Zustand nicht. Er stellt sie zur Rede, woraufhin Tanja ihm schließlich alles gesteht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi kann nicht anders und sucht Tim auf, um zu erfahren, wie es Nero geht. Als sie Tim einsam und verzweifelt vorfindet, steht sie ihm bei. Unterdessen muss Steffen feststellen, dass Franzi ihn wegen Tim versetzt hat. Vanessa setzt auf ihren Sieg bei den Meisterschaften. Zunächst ist Alfons skeptisch, was das Wetten angeht. Doch als Vanessa vermutet, dass er nur nicht auf sie tippt, weil er nicht an sie glaubt, wettet Alfons demonstrativ auf Vanessas Sieg, um sie mental zu unterstützen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva kann gerade noch rechtzeitig verhindern, dass Sina ihre Affäre mit Luke entdeckt. Doch Lukes unverändert charmanter Umgang mit Sina weckt ihr Misstrauen. Als Janas Zustand sich drastisch verschlechtert, tritt sie mit einer folgenschweren Bitte an Paco und Leni heran. Till macht gute Miene zu Utes und Benedikts Verlobung. Sein Stolz wird jedoch auf die Probe gestellt, als er Benedikt um einen großen Gefallen bitten muss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone kann nicht verhindern, dass Vanessa von ihrer Mitschuld an Maximilians Situation erfährt. Richard versucht, im Zentrum die Wogen zu glätten. Nathalie ist verzweifelt – nicht nur wegen Maximilian, sondern auch wegen ihrer Schuldgefühle Chiara gegenüber. Bis sich etwas Entscheidendes ändert. Kim fasst Vertrauen zu Ina und erzählt ihr, wie es eigentlich dazu kam, dass Ben unerwartet in ihr Leben trat und Nils geboren wurde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly und die Freunde wissen nicht, wie sie Maren helfen können. Schließlich gelingt es Leon, zu ihr durchzudringen. Noch ahnt keiner, wie weit Maren davon entfernt ist, die Realität an sich heranzulassen.

(cg/spot)