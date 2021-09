Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Ariane weiht Erik genauer in ihren neuen Plan ein. (cg/spot)

21.09.2021 11:00 Uhr

Amelie gibt in "Rote Rosen" den Startschuss zum Tanzturnier. In "Sturm der Liebe" behauptet Ariane gegenüber Robert, dass sie zusammen auf eine wichtige Reise müssen. Nihat erfährt in "GZSZ", dass seine Mutter womöglich auf der Reeperbahn arbeitet.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Carla den Tanzmarathon fluchtartig verlassen hat, gibt Amelie den Startschuss. Das große Tanzen beginnt. Mona und Tatjana haben Spaß beim Tanzen, während Jens seine Auszeit genießt. Carla findet bei Thomas das Verständnis, das sie in ihrer Zerrissenheit braucht. Um sie aufzumuntern, lädt Thomas sie auf einen Spaziergang ein und zeigt ihr ein Weinfeld in der Nähe von Gunters Gut. Carla entspannt sich zusehends.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um ihren Plan umsetzen zu können, macht Ariane Robert vor, dass sie gemeinsam auf eine wichtige Geschäftsreise nach Rumänien fahren müssen. Lia ahnt, dass etwas nicht stimmt. Bestärkt durch Rosalie, beschließt sie daher spontan, Robert und Ariane auf ihre Reise zu begleiten. Gerry akzeptiert, dass er in eine betreute WG nach Mannheim ziehen muss und sagt André für das Boule-Turnier ab. Da dieser aber unbedingt gewinnen will, mobilisiert er die Sonnbichlers.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikts geschäftliche Situation spitzt sich zu. Als er Huber-Bau schon vor dem Ruin wähnt, taucht ein besonderer Retter auf. Nika glaubt, dass ihr Verführungsversuch Paco völlig kalt gelassen hat. Nicht ahnend, wie schwer dieser mit sich zu kämpfen hatte, sucht sie nach einem Weg, sich endgültig zu entlieben. Vivien und Tobias erkennen, dass Julius sie mehr braucht, als er zugeben will. Aber auch, dass er sich wegen Easy zu wundern beginnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie fordert Isabelle dazu heraus, ihre Fitness-Challenge wieder aufleben zu lassen. Daraufhin bekommt Isabelle eine raffinierte Idee, wie sie ihre Konkurrentin in diesem Wettbewerb übertrumpfen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat erfährt, dass seine Mutter womöglich auf der Reeperbahn arbeitet und ruft an. Da er niemanden erreicht, entscheidet er sich, nach Hamburg zu fahren. Aus Nervosität bittet er Lilly, ihn zu begleiten. Doch das Schicksal will es anders. Svenja will Erik überraschend seine Koch-Show zurückgeben. Die vielen Kommentare unter seinem Outing haben den Sender umdenken lassen. Eine Bedingung gibt es allerdings, die Erik gar nicht behagt.