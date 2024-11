Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Zoe (l.) spielt sich an Matilda heran. (cg/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" glaubt Easy beschämt, Stella zu Unrecht verdächtigt zu haben. Valea hat in "Alles was zählt" Schwierigkeiten, sich in die WG einzufügen. In "GZSZ" findet Zoe einen Weg, sich an Matilda heranzuspielen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta erlebt eine riesige Überraschung: Hendrik steht plötzlich vor ihr. Die Sehnsucht war so groß, dass er in Genf seinen Job gekündigt hat, um zu ihr und seiner Familie zurückzukehren. Klaas wird von Jördis gefragt, ob er sich noch Kinder wünscht, da sie ihm diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Als Klaas merkt, wie glücklich Jördis bei den Vorbereitungen ihrer Afrika-Reise ist, fühlt er sich stark zu ihr hingezogen, und ein Kuss scheint unvermeidlich. Gibt es noch Hoffnung für die beiden?

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo und Lale wollen die Nacht vor ihrer Hochzeit entspannt miteinander verbringen, doch ihre Freunde haben andere Pläne. Sie sorgen dafür, dass das Paar die Nacht getrennt verbringt. Ana und Shirin nehmen Lale für einen Wellnessabend im "Fürstenhof" mit, während Theo bei den Sonnbichlers landet. Dort wird der Abend spontan zu einem erfolgreichen Junggesellenabschied, an dem auch Theodor und Christoph teilnehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ärgert sich, als Patrizia ihm erzählt, dass Britta absichtlich ihr Kleid beschädigt haben soll, doch dieses Mal ist Britta unschuldig. Nadines Versuch, Sina und Ronja aufzuheitern, endet in einer spontanen Trainingsstunde in der Turnhalle, was Ringo auf eine Idee bringt. Easy fühlt sich schuldig, Stella zu Unrecht beschuldigt zu haben, doch Ringo verhindert, dass er sich selbst Vorwürfe macht. Easy überwindet sich und geht auf Stella zu.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone setzt große Hoffnungen auf ihren Kader, in dem Leyla eine Schlüsselrolle spielt, während Leyla die Schwere ihrer Diagnose zunehmend spürt. Hanna überlegt, wie sie ihren Gewinn sinnvoll einsetzen kann. Danielas und Hennings Problem könnte die perfekte Gelegenheit dafür sein, wenn nicht ein "Aber" im Raum stünde. Die WG nimmt Valea nach ihrem Streit mit Matteo auf, doch beim gemeinsamen Leben gibt es für Valea noch einiges zu lernen, wie sich schnell zeigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe sucht einen Weg, um sich bei Matilda einzuschmeicheln. Obwohl Matilda sich zurückhaltend gibt, ist Zoe zuversichtlich, sie langfristig für ihre Zwecke nutzen zu können. Geschickt zieht sie ihre Fäden. Jessica ist überglücklich, als Philip sie überraschend besucht. Um ihr finanzielles Desaster vor ihm zu verbergen, greift sie jedoch zu einer Notlüge.