Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Leyla fährt zu Simon nach Pellworm, um ihm die Wahrheit, die sie erfahren hat, zu erzählen. (cg/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" fährt Leyla zu Simon nach Pellworm, um ihm etwas zu beichten. Nicole und Philipp treffen in "Sturm der Liebe" die letzten Hochzeitsvorbereitungen. In "Alles was zählt" hat Simone einen gewagten Plan, um ihren Kader zu retten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie will Simon nicht verraten, dass er der Vater ihres Kindes ist. Daher macht sich Leyla auf den Weg nach Pellworm, um ihm die Wahrheit zu sagen. Doch Simon reagiert kühl und glaubt nicht, dass er der Vater ist. Julius ist am Boden zerstört, weil Mo nach Florenz verschwunden ist, und er fragt sich, was er falsch gemacht haben könnte. Britta sucht einen Nachmieter für Jördis und schneller als erwartet stehen Jenny, Bella und Till vor der Tür, die am liebsten sofort einziehen würden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp kommt ins "Café Liebling", um die Hochzeitstorte für Lale und Theo abzuholen. Doch die Torte ist noch nicht fertig, da die Dekoration wegen Lales neuem Hochzeitskleid farblich geändert werden musste. Wird Philipp es schaffen, die Torte rechtzeitig zur Feier zu bringen? Maxi muss um ihre Zulassung bangen. In einem Gespräch mit Alexandra gesteht sie, einen schweren Fehler gemacht zu haben. Alexandra zeigt Verständnis, da sie glaubt, Maxi sei in einer emotionalen Ausnahmesituation gewesen. Ob das Maxi bei der Urteilsfindung hilft?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia ist genervt, als Baris und Esma ihre Nachforschungen unterbrechen. Sie nutzt ihren Charme, um Baris hinters Licht zu führen, was zwischen ihnen die Funken sprühen lässt. Benedikt zeigt Mitgefühl, als Maja gezwungen ist, sich bei Patrizia zu entschuldigen. Auch Ute beweist in dieser schwierigen Lage beeindruckende Stärke – eine ernstzunehmende Konkurrenz für Patrizia. Ringo verletzt Nadine unabsichtlich, als er ihr ein Geschäftskonzept vorstellt, ohne sie vorher zu fragen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone schmiedet einen riskanten Plan, um ihren Kader zu retten, doch Lucie bekommt Wind davon. Alexander fühlt sich wie der Größte, bis ihm klar wird, was ihm droht, wenn seine Lüge auffliegt. Leyla spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hanna und Daniela entwickeln einen Plan, um Henning zu täuschen, indem sie Daniela als "Glückspilz" darstellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist alarmiert, als sie von Nihat erfährt, dass Lilly bereits einen Tag lang verschwunden ist und niemand Kontakt zu ihr hat. Sie macht sich Sorgen, ob Lilly vielleicht in Schwierigkeiten steckt. Jessica und Philip genießen ihre Zeit zusammen, doch als Jessica ihn zu einem wichtigen Termin begleiten soll, möchte sie sich von ihrer besten Seite zeigen – was leider schiefgeht.