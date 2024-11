Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Lucie versucht, an Justus' E-Mails zu kommen. (cg/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" ist Jördis überglücklich, dass Klaas mit ihr nach Botswana reisen möchte. Lucie liest in "Alles was zählt" heimlich Justus' E-Mails. In "GZSZ" geraten Emily und Tobias in eine brenzlige Situation.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis ist überglücklich, als Klaas zustimmt, mit ihr nach Botswana zu reisen. Doch die Umsetzung ist schwieriger als gedacht. Sie müssen Adam Szymanski überzeugen, Klaas mitzunehmen, und zusätzlich muss Klaas kurzfristig eine Vertretung für sich in der Klinik organisieren. Elyas kann Bella einfach nicht vergessen. Sie ist erfreut, als er plötzlich im "Carlas" auftaucht. Sie tauschen Telefonnummern, obwohl Bella ihrer Mutter gegenüber betont, dass sie wegen des Lernens gar keine Zeit für eine Beziehung hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta fühlt sich übergangen, als Werner die neue Speisekarte präsentiert, ohne sie einzubeziehen. Doch Werner zeigt wenig Verständnis für ihre Bedenken. Der Stress nimmt zu, als der Beikoch ausfällt und Greta erfährt, dass die Geschäftsleitung ohne Absprache den Lieferanten gewechselt hat. Sie hat das Gefühl, als Chefköchin nicht ernst genommen zu werden. Als sie Luis davon erzählt, erneuert dieser spontan sein Angebot: Warum steigt sie nicht ins LUIS ein und leitet gemeinsam mit ihm das Restaurant auf Augenhöhe?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Davids Täuschung im Internet aufgeflogen ist, verweigern die Lassners ihm endgültig den Kontakt zu Leo. David fällt es schwer, das zu akzeptieren. Cecilia entdeckt durch Margots Liebesgeschichte schockierende Details: eine große Liebe, ein wütender Ehemann und ein Baby sind involviert. Benedikt scheint sich endgültig für Patrizia entschieden zu haben, doch Maja stellt diese Entscheidung auf eine harte Probe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Valea wird in Versuchung geführt, ihren Druck durch Leylas neues Medikament zu verringern. Doch ihr Vorhaben fliegt auf. Alexander macht Leyla ein Trostgeschenk, als er das Sankt Vinzenz verlassen darf, und Leyla reagiert emotional darauf. Mit Kilians Unterstützung gelingt es Lucie, Zugriff auf Justus' E-Mails zu bekommen, und sie stoßen auf eine geheimnisvolle Nachricht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Tobias geraten in eine heikle Situation. Emily stellt sich bereits vor, was passieren würde, wenn Katrin davon erfährt, während Tobias sich fragt, was Emilys wahre Gedanken sind. Erik ist erleichtert, dass seine Beziehung zu Toni inzwischen in ruhigen Bahnen verläuft. Beide hatten genug Drama, auch wenn sie die aufregenden Anfänge ihrer Liebe nicht vergessen haben.