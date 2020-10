16.10.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Mona lässt sich bei "Rote Rosen" zu einer Tour durchs Rosenhaus überreden. In "Sturm der Liebe" droht Ariane Robert mit einer Anzeige. Später streitet Paco mit Leni in "Unter uns" wegen ihrer Fahrkünste.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Gunter mit David bricht, bittet der ausgerechnet Amelie zu vermitteln. Amelie kämpft gegen die aufkeimende Zuneigung zu David, missbraucht dann aber das Gespräch mit Gunter, um dessen Zweifel weiter zu schüren. Andreas gibt alles, um Monas Enttäuschung durch Amelies Absage aufzufangen und sein Gewissen zu beruhigen. Mona lässt sich spontan von Thomas zu einer Nostalgie-Tour durchs Rosenhaus überreden und verliebt sich prompt in die freie Erdgeschosswohnung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Robert Ariane in seiner Wut gewürgt hat, droht sie ihm mit einer Anzeige, sollte er nicht innerhalb der nächsten zwei Tage ausziehen. André bemerkt, wie angetan Rosalie von Michaels Ehrgeiz ist, gegen Sebastian im Quiz zu gewinnen. André erinnert Rosalie daran, dass ihr Plan, die Siegerprämie einzustecken, nur klappt, wenn Sebastian gewinnt. Als sich im Finale dann tatsächlich Michael und Sebastian gegenüberstehen, spielt Rosalie mit unfairen Mitteln …

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als ihre Fahrstunden mit Paco ihnen beiden die Nerven strapazieren, nimmt Leni das Lenkrad eigenmächtig allein in die Hand. Sina fühlt sich von der großen, neuen Patchworkfamilie rund um Bambi total ausgeschlossen. Als Saskia sie vom Gegenteil überzeugen will, bekommt Sina das in den falschen Hals. Um im Sorgerechtsstreit mit Eva eine Chance zu haben, muss Till endlich eine Wohnung finden. Doch das ist schwieriger als gedacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Abstand, den Finn von Malu gehalten hat, hat nichts an seinen Gefühlen für sie geändert. Als Malu ihre Ansicht äußert, dass Finn wegen Isabelle Liebeskummer habe, platzt die Wahrheit aus ihm raus. Als Lucie zu ihrem Blind Date aufbricht, ahnt sie nichts davon, dass Moritz eigentlich Linus ist, und zufällig auftauchen will, wenn der angebliche Linus sie versetzt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura will Moritz nicht länger schützen und ihre Mutter einweihen. Doch hält Felix sie zurück, denn er hat eine andere Idee, wie Laura sich rächen könnte. Als Toni von ihrem Chef eingeladen wird, muss Erik gestehen, dass er keinen Anzug mehr besitzt. er hatte ihn verkauft, um Tonis Geschenk zu bezahlen. Nun kauft er sich einen Anzug, den er nach dem Abend zurückgeben will. Doch ein Missgeschick durchkreuzt seinen Plan.

