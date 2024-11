Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" wird Klaas bewusst, dass er den Verlust seiner ungeborenen Tochter noch immer nicht überwunden hat. Simone appelliert in "Alles was zählt" an Lucies Herz. In "GZSZ" sorgt sich Maren weiterhin um die verschwundene Lilly.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas erkennt, dass sein Wunsch nach Kindern nur durch Valeries Schwangerschaft geweckt wurde, da er den Verlust seiner ungeborenen Tochter immer noch nicht verarbeitet hat. Durch ein Ritual gelingt es ihm, das Thema Kinder für sich abzuschließen, und er realisiert, dass er Jördis nie hätte ziehen lassen sollen. Britta ist skeptisch gegenüber Jenny als neue Mitbewohnerin und lehnt sie zunächst ab. Doch dann gelingt es Jenny unabsichtlich, Britta mit einer Online-Kampagne zur Blutspende doch noch zu überzeugen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist tief berührt, als sie mit einem liebevoll zusammengestellten Care-Paket voller stärkender Kleinigkeiten überrascht wird. Doch kurz darauf findet sie zusammen mit Shirin eine enttäuschte Lale vor, die frustriert ist, da nichts so läuft, wie sie es sich vorgestellt hat. Werner erfährt, dass Greta länger in Hamburg bleibt, und bittet Luis, weiterhin für sie in der Küche einzuspringen. Als Luis zunächst ablehnt, greift Werner zu einer List, um ihn umzustimmen. Wird Luis das Angebot doch noch annehmen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia und Esma begeben sich erneut auf Spurensuche in Margots Vergangenheit und sind von ihrer Liebesgeschichte mit Yusuf fasziniert. War es womöglich mehr als nur eine kurze Affäre? Vivien und Tobias überlegen, ob sie David zu Tobias' Geburtstag einladen sollen, doch das Problem löst sich auf unerwartete Weise fast von allein. Durch Nadine wird Ringo klar, dass er in letzter Zeit wenig vorzuweisen hat, und als Benedikt ihm ein unerwartetes Angebot unterbreitet, gerät er in Versuchung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus beauftragt Lucie, ihrem Verdacht nachzugehen. Als Simone davon erfährt, versucht sie, Lucies Herz zu erreichen. Alexander ist dankbar, dass Leyla ihm nichts verraten hat, und organisiert als Dankeschön ein ungewöhnliches Date. Die Umzugskisten aus Mailand kommen an, doch Valea zeigt aus Selbstschutz kein Interesse an ihren Sachen, was Matteo tief verletzt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Zusammenarbeit zwischen Emily und Tobias läuft nicht rund, da Emily sich durch Tobias' Charme ablenken lässt. Sie bittet ihn, sich professioneller zu verhalten. Gleichzeitig macht sich Maren weiter Sorgen um Lilly, die verschwunden ist und von der es keine Neuigkeiten gibt.