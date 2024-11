Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Maren (l.) hat kein Verständnis dafür, was Lars seiner Tochter Lilly (r.) angetan hat. (cg/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Klaas entschlossen, um Jördis zu kämpfen. Matteo erlebt in "Alles was zählt" einen nahen Moment mit Valea. In "GZSZ" bringt Lilly es nicht über sich, Lars zu beschuldigen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas ist fest entschlossen, um Jördis zu kämpfen. Doch für sie kommt diese Erkenntnis zu spät; sie hat mit der Beziehung abgeschlossen und konzentriert sich auf ihre Reise. Klaas will ihren Wunsch respektieren, doch einen letzten Versuch, ihr seine Gefühle zu gestehen, wagt er noch. Julius leidet stark unter Liebeskummer, was auch seine Arbeit beeinflusst: Er weiß nicht, wie er die Sanierung des Dachstuhls finanzieren soll, und nimmt daher etwas vom Golfturnier-Budget. Als Amelie dies herausfindet, hat sie Julius in der Hand.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph fragt Alexandra, wie er sie in ihrer Verteidigung unterstützen kann, und sie bittet ihn, zugunsten von Maxi auszusagen. Aus Liebe zu ihr stimmt Christoph zu, was die beiden etwas näherbringt. Katja macht sich Sorgen um Maxis berufliche Zukunft und überlegt, was ihre Tochter tun soll, falls sie die Approbation verliert. Michael beschließt, Nicole endlich seine Krankheit zu gestehen, doch als seine Hand erneut verkrampft, verliert er den Mut und sagt stattdessen, wie sehr er sie liebt. Nicole schöpft daraus die Hoffnung, dass Michael ihr treu geblieben ist und sie sich getäuscht hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia und Esma sind fasziniert von der dramatischen Geschichte von Margot und Yusuf und fragen sich, was aus ihrer Liebe geworden ist. David begeht bei dem Versuch, Vivien und Tobias durch Manipulation auseinanderzubringen, einen gravierenden Fehler. Benedikt lässt Patrizia abblitzen, um Ute zuliebe beim Karneval mitzufeiern, ohne zu ahnen, welche Konsequenzen das hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie stellt sich wütend Justus entgegen, als dieser überraschend mit Jenny aus dem Urlaub zurückkehrt, doch ihre Gefühle für ihn sind stärker. Richard sorgt sich darum, dass Simone sich durch den Kader und den Konflikt mit Justus übernimmt, und fasst einen Entschluss. Matteo schöpft nach einem vertrauten Moment mit Valea neue Hoffnung, dass sie ihm eines Tages verzeihen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist entschlossen, die gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen, doch Tobias erschwert es ihr durch sein schlechtes Verhalten. Lilly vertraut sich Maren aufgewühlt an und spricht über Lars; obwohl Maren schockiert ist, bringt Lilly es nicht übers Herz, Lars anzuklagen.