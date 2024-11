Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Flo (l.) und Alicia (r.) reiben Moritz ungewollt ihr Liebesglück unter die Nase. (cg/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" arbeitet Alexandra fieberhaft an Maxis Verteidigung. Simone erkennt in "Alles was zählt", dass sie sich im Kampf um den Kader verrannt hat. In "GZSZ" wird Moritz von seinem Liebeskummer wegen Luis überwältigt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie hat Verständnis für Julius und zunächst gelingt es den beiden, Frieden zu schließen. Doch dieser hält nicht lange: Bald geraten sie erneut aneinander. Jenny bekommt dies als Erste mit, gefolgt von Svenja, einer Nachbarin aus Julius' Kindheit. Die Freude über das Wiedersehen ist groß, und Jenny hat eine spontane Idee: Wäre es nicht eine gute Lösung, wenn Svenja den Job von Amelie im "Drei Könige" übernimmt und nach Lüneburg zieht?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra ist ganz in Maxis Verteidigung vertieft und weist Christoph gestresst zurück, als dieser ihre Nähe sucht. Daraufhin plant Christoph ein Überraschungsessen, um Zeit mit ihr zu verbringen. Doch als er ihre Hand ergreifen will, wirft sie ihm vor, die Probleme zu verdrängen. Luis ist der Meinung, dass die Speisekarte des "Fürstenhofs" Gretas Kochkünste nicht genug zur Geltung bringt, und bittet Miro daher, Bilder von Gretas Gerichten für eine neue Karte aufzunehmen. Doch Erik platzt unwissend in das Fotoshooting und will das gerade mit Haarspray präparierte Gericht einem Gast servieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia schafft es geschickt, Ute die Wahrheit zu offenbaren: Benedikt und Patrizia haben Ute bereits vor Wochen hintergangen. Währenddessen geraten Cecilias und Esmas Nachforschungen über Margots drittes Kind ins Stocken und sie wenden sich an Sina. Doch auch sie kann ihnen nicht weiterhelfen. Viviens Verdacht, dass David hinter "Claras Mom" steckt, beginnt zu schwanken. Doch obwohl sie nichts beweisen kann, bleibt der Verdacht bestehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone merkt, dass sie sich im Kampf um den Kader verrannt hat und steht kurz davor, ihr Scheitern hinzunehmen, als das Schicksal unerwartet eingreift. Deniz möchte den Kampf ums Eis gemeinsam mit Simone durchstehen, erfährt aber nur durch Zufall, dass Simone andere Pläne verfolgt. Das Liebesglück von Imani und Tom führt zu einem unangenehmen Vorfall mit Kilian.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily beginnt an ihren Gefühlen zu zweifeln und fragt sich, ob Tobias tatsächlich in sie verliebt ist. Moritz wird von seiner Trauer über Luis überwältigt und erkennt, dass er sich seinen Gefühlen stellen muss, nachdem Alicia und Flo unabsichtlich seinen Schmerz verstärken und sich dafür entschuldigen.