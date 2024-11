Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 13.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" gesteht Jördis Klaas ihre Liebe. Deniz plant in "Alles was zählt", das Cocktail-Mobil gemeinsam mit Henning zu betreiben. In "GZSZ" arbeitet Jessica zusätzlich, um ihre Shoppingschulden zu begleichen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis ist verzaubert von Klaas' Magie und beide gestehen sich ihre Liebe. Jetzt steht nur noch Jördis' Reise nach Afrika ihrem gemeinsamen Glück im Weg. Durch Jennys einfühlsame Art beginnt Valerie, eine Verbindung zu ihrem ungeborenen Kind aufzubauen. Franka und Julius sind erleichtert und hoffen, dass Valerie nun auch den Vater des Kindes einbezieht. Als Simon von Pellworm zurückkehrt und seine Verantwortung als Vater übernehmen will, belügt Valerie ihn und behauptet, er sei nicht der Vater.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael ist erleichtert, dass seine Symptome weiter abklingen, und plant einen entspannten Sauna-Abend mit Nicole. Zur gleichen Zeit haben auch Erik und Yvonne die Idee, einen Wellness-Abend zu genießen. Als Erik und Nicole von den Überschneidungen erfahren, entscheiden sie, auf erwachsene Weise damit umzugehen. Später jedoch plagt Nicole ein schlechtes Gewissen und sie bittet Michael, den Sauna-Abend zu verschieben, angeblich um Yvonne und Erik ihre Zweisamkeit zu gönnen. Als Michael Erik scherzhaft darauf anspricht, verplappert sich Erik.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella und Paco könnten nicht glücklicher sein, doch Stella wird bewusst, dass ihre Lüge immer zwischen ihnen stehen wird. Da die Hochzeit abgesagt ist, versuchen Theo und Britta, die bereits verschickten Einladungen zurückzuholen. Dabei kommen die beiden sich wieder näher. Benedikt erkennt, dass Ute für ihn das Wichtigste ist und will um sie kämpfen. Doch ihm wird klar, dass seine Ehe vorbei ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone trifft es hart, dass Justus eine Affäre mit Charlie hat, doch könnte diese neue Erkenntnis ihr vielleicht sogar als Rettung dienen. Gemeinsam mit Henning plant Deniz, das Cocktail-Mobil zu betreiben, doch der Plan entpuppt sich als Reinfall. Trotz ihres Streits mit Kilian hilft Imani ihm, ein Problem mit dem Prunkwerk zu lösen, doch Kilian deutet ihre Absicht zunächst falsch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Alicia sich auf ein lockeres Gespräch mit Carlos einlässt, wird ihm klar, dass ihre Gedanken woanders sind. Dennoch ist er als Freund gefragt. Jessica arbeitet weiter fleißig daran, ihre Shoppingschulden zu begleichen. Sie übernimmt zusätzliche Dienste und trennt sich von geliebter Kleidung, ohne zu merken, dass sie dabei betrogen wird.