22.10.2020 11:01 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Zwischen Cornelia und Robert kommt es in "Sturm der Liebe" unverhofft zum Kuss. Nach dem Korb von Deniz verliert Marie bei "Alles was zählt" den Halt. In "GZSZ" kann Moritz nicht fassen, dass Nils ihm sein Geld gestohlen hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Beim Lesen eines Männermagazins, stößt Anton auf eine Website für schwule Kontakte. Neugierig meldet er sich an und bekommt direkt Nachrichten von anderen Jungs. Tina sieht zufällig auf Antons Laptop die Website und fragt ihn, ob er schwul ist. Tina geht die überzogene Fürsorge von Ben gewaltig auf den Keks. Durch Merle kommt sie auf die Idee, Ben so sehr zu strapazieren, bis er damit aufhört.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während der Bootstour wird Cornelia immer mehr bewusst, dass Robert ihre Gefühle nicht erwidert. Dafür lädt Tourguide Manuel sie zu einem nächtlichen Rendezvous ein. Nach kurzem Zögern sagt Cornelia zu. Doch in der Dunkelheit gerät sie versehentlich in das falsche Zelt … Ariane wartet frohlockend am Waldrand darauf, dass ihr Racheplan endlich seinen Höhepunkt erreicht: Sie will den „Fürstenhof“ dem Erdboden gleichmachen und mit ihm ihren Erzrivalen Christoph!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke hält Robert mit der Erinnerung an Irene am Leben, während in der Schillerallee ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Werden die beiden gerettet? Saskia verspricht Bambi, bald in Mutterschutz zu gehen. Als Antoine von seiner Vergangenheit eingeholt wird, gerät ihr Plan ins Wanken … Vivien und Tobias sehen ihrer Party-Date-Night mit Vorfreude entgegen, bis Vivien Tobias einen Korb gibt, um die Nacht mit Sebastian zu verbringen …?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard und Justus hatten einen Autounfall. Als Justus schwer verletzt die Hoffnung verliert, offenbart er Richard seinen großen Racheplan. Isabelle braucht nach wie vor Geld. Als sich ihr Designerkleid als Fälschung entpuppt, fasst sie einen Plan. Nach dem Korb von Deniz verliert Marie den Halt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In Katrin sträubt sich alles gegen eine Einstellung von Tobias, Ninas attraktivem Schulfreund. Doch Tobias ist der perfekte Mann für den Posten als Bauleiter. Moritz ist fassungslos, dass Nils ihm sein Geld gestohlen hat, und stellt ihn aufgebracht zur Rede. Das Geld ist allerdings durch Nils illegale Geschäfte verloren. Moritz versucht, den Kopf nicht hängen zu lassen. Er ahnt nicht, dass bereits die nächste Gewitterwolke auf ihn zukommt.

