Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Britta und Theo treffen gemeinsam eine Entscheidung. (cg/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" versucht Jenny, sich mit Till zu versöhnen. Greta freut sich in "Sturm der Liebe" über das Wiedersehen mit Luis. In "Unter uns" ist Brittas Glück mit Theo nur von kurzer Dauer.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jenny kämpft sich durch das Chaos des Umzugs und die Herausforderungen ihres neuen Jobs. Unterstützung von Till kann sie nicht erwarten, da er sich lieber in die Welt der Computerspiele zurückzieht. Jennys Geduld wird auf die Probe gestellt, doch Svenja rät ihr, auf die Bedürfnisse des Teenagers einzugehen. Durch Johannas Hilfe schafft es Svenja, Till zu erreichen. Vielleicht finden Mutter und Sohn beim gemeinsamen Spielen einen Weg zueinander? Unterdessen genießen Jördis und Klaas ihre verbleibende Zeit vor Jördis' Abreise nach Botswana und versuchen, den kommenden Abschiedsschmerz auszublenden. Klaas möchte ihr die Freude an der bevorstehenden Traumreise nicht verderben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta freut sich sehr über das Wiedersehen mit Luis und ihre innige Umarmung trifft Miro unvermittelt. Mit neuen Ideen im Gepäck sprüht Greta vor Tatendrang, doch Luis dämpft ihre Begeisterung, da er eine Überraschung für sie bereithält. Gretas Reaktion ist jedoch anders als erwartet. Maxi gerät in Sorge um ihre Zukunft, als sie ein Gespräch zwischen Alexandra und Christoph belauscht. Ein aufwühlender Traum in der Nacht bringt sie für einen kurzen Moment aus der Fassung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta erlebt nur kurzzeitig Glück mit Theo, bevor sie schmerzhaft an ein tiefsitzendes Problem in ihrer Beziehung erinnert wird. Ringo erkennt, dass Benedikt momentan auf ihn angewiesen ist, während es bei Bambi-Bräu nicht vorangeht. Wird Ringo zur Huber-Bau-Familie zurückkehren? Ein Jobangebot weckt in Stella die Hoffnung, dass sie zu ihrem alten, glücklichen Leben zurückkehren kann – als wäre all das mit Charlotte nie passiert. Doch das stellt sich als Trugschluss heraus.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie bemerkt Justus' ungewöhnliches Verhalten und ein beunruhigender Verdacht keimt in ihr auf. Simone hingegen empfindet, dass Justus' Zugeständnisse ihr gegenüber nicht weit genug gehen und stellt eine schockierende Forderung. Daniela möchte Henning mit einem selbstgebastelten Gewinn-Rubbellos bei seinen Schulden unterstützen, doch es scheint, dass dies am Ende gar nicht nötig ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly kommt aus dem Krankenhaus zurück und entdeckt, dass Lars verschwunden ist. Sie zweifelt an seinen Vatergefühlen und fragt sich, ob er sie wirklich jemals geliebt hat. Währenddessen unterstützt Emily ihre Freundin Jessica, die mit finanziellen Sorgen zu kämpfen hat, nicht nur finanziell, sondern ermöglicht ihr auch ein kostenloses Erlebnis, das Jessicas Leben verändert.