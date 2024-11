Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 15.11.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" hofft Katja, dass Maxi den Prozess unbeschadet übersteht. Cecilia verabschiedet sich in "Unter uns" wehmütig von ihrer Suche nach Margots Geheimnissen. In "GZSZ" versucht Emily, ihre Gefühle für Tobias zu unterdrücken.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mit Jördis' bevorstehender Abreise nach Botswana wird ihr bewusst, wie sehr sie ihr gewohntes Umfeld, insbesondere Klaas, vermissen wird. Beim gemeinsamen letzten Abend nimmt Klaas all seinen Mut zusammen und fragt Jördis, ob er sie begleiten darf. Marvin fühlt sich nach seinem professionellen Saucen-Workshop in Straßburg für Größeres bestimmt. Carla bremst ihn jedoch liebevoll, als er ihre Kochfähigkeiten überheblich infrage stellt. Trotzdem unterstützt sie seine Ambitionen und bietet ihm an, ihn nach Paris zu vermitteln, wo er seine Ausbildung auf höchstem Niveau fortsetzen könnte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi lenkt sich mit Arbeit vom bevorstehenden Prozess ab, während Katja versucht, für ihre Tochter stark zu bleiben, auch wenn der Prozess ihr schwer zu schaffen macht. Christoph ist verärgert, als er erfährt, dass Maxi für Werner das Golfturnier organisiert. Kurz vor der Verhandlung schenken Maxis Mitbewohner ihr einen Glücksbringer, was sie berührt. Auf dem Weg zum Prozess erleidet Katja jedoch einen Zusammenbruch.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien will David überführen und stellt seiner vermeintlichen Helferin eine Falle. Doch David ist vorbereitet. Cecilia gibt ihren Plan auf, Margots Geheimnisse weiter zu suchen, verabschiedet sich jedoch wehmütig davon – bis ein romantischer Impuls sie unerwartet Baris näherbringt. Ringo freut sich, denn seine Worte scheinen Benedikt dazu bewogen zu haben, zu Ute zurückzukehren. Doch Ringos Informationsquelle ist nicht wirklich verlässlich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone nutzt ihre Macht über Justus aus, was sie beide in eine peinliche Situation bringt, als Jenny unerwartet in ihren Streit hineingerät. Lucie vertraut ihren Verdacht gegenüber Justus Richard an. Daniela fasst einen riskanten Plan, um mit Hannas Geld Henning schneller von seinen Schulden zu befreien.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily versucht, ihre Gefühle für Tobias unter Verschluss zu halten, indem sie vermeidet, allein mit ihm Zeit zu verbringen. Diese Strategie geht jedoch nicht immer auf, und sie verhält sich zunehmend kühl, was ihrer Beziehung zusetzt. Lilly hingegen trifft eine wichtige Entscheidung, die ihr Leben verändert, nachdem sie von Lars enttäuscht wurde und einen Neuanfang anstrebt.