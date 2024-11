Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 19.11.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" gerät Vincent in Lebensgefahr, als er von einer Biene gestochen wird. Ute muss in "Unter uns" den Verfall ihrer Familie verkraften und in "GZSZ" stellen Toni und Erik erleichtert fest, das ihr Leben endlich dramafrei ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Till wird in der Schule wegen seines unbekannten Vaters gemobbt. Svenja ist damit nicht einverstanden, dass Jenny ihren Kindern weiterhin den Kontakt zum Vater verweigert, was zu einem Streit zwischen den beiden führt. Doch Jenny bleibt dabei und will den Namen nicht nennen. Tina kommt nach Lüneburg, um Louis abzuholen. Während Ben noch überlegt, wie er ihr von seiner Beziehung zu Franka erzählen soll, plaudert Lilly das Geheimnis versehentlich aus. Tina ist überrascht und spürt, dass sie noch Gefühle für Ben hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach dem Prozess und dem Verlust ihrer Approbation fühlt sich Maxi etwas verloren, während Vincent versucht, seine Emotionen zu verstecken, als Ana ihm ihre Pläne erzählt. Als Vincent von einer Biene gestochen wird, gerät er in ernsthafte Gefahr. Greta gesteht Yvonne, dass sie Luis' Angebot ablehnen muss, da sie sich dem "Fürstenhof" verpflichtet fühlt. Auch Alfons unterstützt Greta und versucht, Luis um Verständnis zu bitten. Doch als Greta erneut mit Markus wegen eines schwierigen Gastes aneinandergerät, kündigt sie impulsiv, was Markus überrascht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Sorgen von Tobias und Vivien, dass David bei ihnen eingebrochen haben könnte, treten in den Hintergrund, als sie einen geliebten Freund verlieren. Cecilia durchlebt emotionale Höhen und Tiefen, als sie von der schwierigen Entscheidung erfährt, die Margot nach der Geburt ihres Kindes treffen musste. Während Benedikt mit Patrizia ernst macht, muss Ute mit dem Zerfall ihrer Familie klarkommen. Glücklicherweise ist Britta für sie da.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist unzufrieden damit, dass Simone ihn unter Kontrolle hat. Der einzige Weg, sich daraus zu befreien, ist jedoch riskant. Unterdessen freuen sich Valea und Charlie über den Erfolg ihres Diebstahls, ohne zu wissen, welche Folgen das Ganze für Leyla haben wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Bertoie-Store ist überschwemmt. Kann das Eröffnungsdatum noch eingehalten werden? Female3 erlebt noch weitere Überraschungen an diesem Tag. Toni wartet vergeblich auf Erik und ist schockiert, als sie erfährt, dass ihr Agentenspiel eine unvorhergesehene Wendung genommen hat. Trotz der aufregenden Momente sind die beiden froh, endlich ein Leben ohne Drama führen zu können.