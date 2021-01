27.01.2021 21:00 Uhr

Das sagt ein Skin Care-Profi zu der Hautpflege-Routine der Stars

Du willst perfekte Haut wie die Stars? Beauty-Influencer Hyram verrät, was wirklich hinter den Routinen der Promis steckt...

Während des Corona-Lockdown wurde Skin Care auf der ganzen Welt mega beliebt. Auch viele Stars teilen ihre Beauty-Routine mit ihren Fans. Doch sollte man die auch wirklich nachmachen? Beauty-YouTuber Hyram (24) verrät’s!

Wer ist Hyram?

Hyram ist ein Beauty-Influencer und Skin Care-Liebhaber. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, seine über vier Millionen Fans auf YouTube mit Tipps und Tricks für die perfekte Hautpflege zu versorgen und dass ganz easy, für jeden verständlich. Neben unzähligen Videos auf YouTube und TikTok, in denen er über Produkte und Methoden aufklärt, nimmt er auch die Beauty-Routinen der Stars ganz genau unter die Lupe.

Selena Gomez‘ Routine

Selena Gomez (28) zeigt in einem YouTube-Video auf dem „Vogue“-Kanal ihre morgendliche Beauty-Routine. Für sie gehört dazu: Reinigung, Feuchtigkeitspflege und Sonnencreme. Laut Beauty-Experte Hyram eine sehr minimalistische Routine, aber auch völlig ausreichend. Grundsätzlich findet er die Produkte, die Selena Gomez nutzt, gut – zeigt aber auch gleich noch einige Verbesserungsmöglichkeiten.

Kendall Jenners Routine

Kendall Jenners (25) Skin Care-Routine fällt deutlich umfangreicher aus, als die von Selena. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie besser ist… Haut-Spezialist Hyram hat einiges an den Produkten des „Keeping up with the Kardashians“-Star auszusetzen. Besonders ins Auge sticht dabei Kendalls DIY-Maske aus Avocado, Haferflocken, Honig und Lavendelöl. Laut Hyram ist zumindest das letzte Produkt darin ein absolutes No-Go. Ätherische Öle können die Haut nämlich sehr irritieren und reizen.

Addison Raes Routine

Auch Addison Rae Easterlings (20) Abendpflege würde Hyram so nicht empfehlen. Vor allem einen der wichtigsten Skin Care-Steps vernachlässigt die TikTokerin nämlich: Feuchtigkeitscreme. Egal welchen Hauttyp du hast, nach Reinigung, anderen Treatments und Seren solltest du unbedingt eine Pflege auftragen. Sonst verliert deine Haut zu viel Feuchtigkeit über Nacht und könnte mit einer erhöhten Talgproduktion reagieren. Das führt zu verstopften Poren und Pickeln.

Das ist nicht der einzige „Fehler“ den Addison in ihrer Routine macht. Auf Abschminktücher sollte man nämlich unbedingt verzichten. Nicht nur der Umwelt, sondern auch seiner Haut zu Liebe. Denn diese können die Haut austrocknen und reizen.

(AK)