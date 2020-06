Das sagt „Harry Potter“-Star Emma Watson zum Skandal um J.K. Rowling

Emma Watson hat sich ebenfalls zu dem Skandal um "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling geäußert, die wegen ihrer Aussagen über Transsexuelle kritisiert wird.

Die erfolgreiche „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling hat mit fragwürdigen Aussagen zu transsexuellen Personen vielerorts für Unverständnis gesorgt. Nach Daniel Radcliffe (30) und Eddie Redmayne (38) hat sich nun auch Emma Watson (30) in dieser Angelegenheit zu Wort gemeldet und sich via Twitter klar gegen die Ansichten von Rowling gestellt.

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020