Das sagte Willi Herren in letztem Interview zu "Promis unter Palmen"

23.04.2021 14:44 Uhr

Willi Herren hätte die "Promis unter Palmen"-Folgen gern gesehen. Der 45-Jährige verstarb am Dienstag (20. April) völlig überraschend an einer angeblichen Überdosis und die deutsche Promiwelt ist noch immer in Schock über den Verlust des ehemaligen "Lindenstraße"-Stars.

Gerade noch drehte er in Thailand „Promis unter Palmen„, nun ist er nicht mehr. Dabei hätte sich der Schauspieler selbst sehr auf die Folgen der Reality-Show gefreut, wie er noch kurz vor seinem Tod ankündigte.

„Ich habe mir nichts gefallen lassen“

Im Gespräch mit „Promiflash“ hatte Willi Herren bereits angedeutet, dass er in der Reality-Sendung ein paar neue Seiten von sich zeigen würde und freute sich sehr darauf, den TV-Zuschauern diese zu zeigen.

„Da sieht man einen Willi, den man so noch gar nicht gesehen hat.“ Auch in anderen Reality-Formaten, an denen Willi teilgenommen hat, soll er nie so persönlich gewesen sein. „Ich war Willi. Ich habe mir nichts gefallen lassen, teilweise war ich auch zu ruhig – aber ich kann noch in den Spiegel gucken!“

Sat.1 setzt „Promis unter Palmen“ ab

Außerdem soll er auch gefühlvoll geworden sein, doch vorerst werden die Zuschauer die Folgen nicht zu sehen bekommen, denn aus Pietätsgründen hat Sat. 1 das Format jetzt aus dem Programm genommen. Ob die gedrehten Folgen irgendwann noch einmal gezeigt werden, ist unklar.

In einem ersten Statement schrieb der Sender: „Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden“. Und weiter: „Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen von ‚Promis unter Palmen‘ nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.“ Wie dieser genau aussehen soll, ist bisher noch ungewiss, denn die zweite PuP-Staffel wurde schon vor einigen Wochen in Thailand abgedreht. (Bang/KT)