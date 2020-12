17.12.2020 09:37 Uhr

Das sind die Baumschmuck-Trends 2020

An Weihnachten gehört für viele eine prächtig geschmückte Tanne dazu. So sehen die Baumschmuck-Trends 2020 aus.

Weniger ist mehr: Unter diesem Zeichen stehen die Weihnachtsdeko-Trends des Jahres 2020. Alles dreht sich um klare Formen, einfache Strukturen und natürliche Materialien. Bei den Farben bleibt es ebenfalls schlicht und naturnah. Selbstgemachtes ist angesagt.

Die Nachhaltigkeitswelle geht auch an der Dekobranche nicht vorüber: Statt auf Lametta und glitzernden Kugeln verlässt man sich auf die Schönheit der Natur. Es glänzen dieses Jahr Papier-Ornamente im Origami-Stil am Weihnachtsbaum, etwa Papiersterne, Vögel oder Quasten. Auch Lebensmittel wie Lebkuchen, getrocknete Orangenscheiben und Walnüsse oder Schönes aus der Natur, etwa Tannenzapfen, dürfen an den Baum. Der Trend zu naturbelassener Deko zeichnet sich auch in Sachen Material ab. Holz, Wolle, Stroh und Weide setzen sich dieses Jahr durch und machen sich besonders gut im Kontrast zu Metallic-Tönen.

Weiter im Trend liegen glitzernde Glasfiguren im Lauscha-Stil: Von klassischen Nussknackern über Obst- und Gemüsesorten, lustige Tiere oder witzigen Ikonen ist hier für jeden Faible etwas dabei.

Diese Farben liegen im Trend

Vor allem dezente Farben stehen dieses Jahr im Vordergrund. Helle Farben wie Beige, Grün, Cremeweiß oder Mittelbraun und hölzerne Dekorationen lassen sich gut mit silbernen Akzenten, wie Baumkugeln und Kerzen, kombinieren. Pastellfarben, wie sanftes Blau, Rosa, Pfirsich oder Pistazie, passen gut zu metallischen Farben sowie strahlendem Weiß.

Auch edle Farben wie Gold, Silber und Kupfer haben im Jahr 2020 die Nase vorne. Diese liegen besonders in Kombination mit Weiß- und Grautönen im Trend. Auch zu fruchtigen Beerentönen passen sie gut. Farben wie Gold, Silber, Grün und Rot sind echte Klassiker der Weihnachtsdeko. Wer es traditionell mag, ist mit diesen Farben gut beraten.

(ncz/spot)