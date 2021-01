18.01.2021 20:00 Uhr

Das sind die Meeedchen von GNTM 2021: Die Sexbomben

Endlich gibt es einen ersten Einblick in die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“! Noch vor Beginn der ersten Folge gibt es einen Blick auf die Kandidatinnen. Hier gibt's die Sexbomben der Gruppe auf einen Blick!

Am 4. Februar ist es endlich wieder soweit: „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ geht in die 16. Runde! Wie jedes Jahr kämpfen Heidis auserwählte Meeedchen um die Krone und den Start in eine Modelkarriere. Die Typen sind wie immer komplett verschieden – aber bei einigen erkennt man schon an der Instagram-Seite, dass sie wirkliche Sexbomben sind. Hier lernt ihr die Mädels bereits vor Beginn der ersten Folge kennen: Das hier sind die heißesten Meeedchen der Staffel!

Lilian Maxwell

Sie ist eine der heißesten Frauen der neuen Staffel: Lilian Maxwell. Traumhafte Kurven, ein Gesicht, bei dem alles zusammenpasst und perfekte Braids. Das sehen viele so: Auf ihrem Instagram-Account teilt Lilian Ausschnitte aus vergangenen Modeljobs, bei denen sie auf dem Catwalk zu sehen ist. Also bringt sie nicht nur ihr tolles Aussehen mit zu „Germany’s Next Topmodel“, sondern auch einiges an Erfahrung. Bleibt die Frage, wie weit nach vorne sie es mit dieser Kombination schafft?

Alex Mariah Peter

Eine weitere richtig heiße Kandidatin ist Alex Mariah Peter. Die 23-Jährige hat Wurzeln in Korea und Südafrika, was ihr außergewöhnliches Gesicht erklärt. Die dunklen braunen Haare und die schmale Figur machen die Traumfrau komplett. Außerdem ist sie 1,86 m groß, ein Traum für jeden Designer. Laut Bianca, die an der GNTM-Staffel im Jahr 2020 teilgenommen hat, wurde Alex im falschen Körper geboren und lebt seit einiger Zeit glücklich als Frau. Da müssen sich die anderen Meeedchen warm anziehen – Alex wird sicher zu einer ernsthaften Konkurrentin!

Nana Fofana

Auch Nana wird eine starke Konkurrentin – ein wunderschönes Lächeln, tolle Locken und einen Body zum Niederknien! Und mit ihrem Style weiß die Hamburgerin auch schon zu überzeugen. Ihre Wandelbarkeit zeigt sie ebenfalls perfekt – vom coolen Mädel von nebenan zur eleganten Frau im Spotlight. Mal trägt sie ihre Locken ganz natürlich, dann wieder glatt, manchmal hochgesteckt und dann in Braids. So eine vielseitige Frau hat sicherlich großes Potenzial, Modelmama Heidi zu überzeugen!

Galerie

Yasmin

Auch Yasmin hat richtiges Potenzial. Ihr Gesicht ist quasi perfekt: glatte, ebenmäßige Haut, große strahlende Augen und schön geschwungene Lippen. Und figurtechnisch ist sie ebenfalls weit vorn dabei: Lange, schlanke Beine, schmale Taille und dennoch breitere Hüften und eine gut proportionierte Oberweite. So ziemlich die perfekte Figur. Und sie hat den Verführer-Blick schon voll drauf, wie sie auf Instagram zur Schau stellt. Da müssen sich die anderen Meeedchen warm anziehen!

Die ersten Bilder aus der 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ könnt ihr im folgenden Video sehen. Am 4. Februar geht es los! (AKo)