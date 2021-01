19.01.2021 19:30 Uhr

Das sind die Meeedchen von GNTM 2021: Die Unscheinbaren (2)

Endlich gibt es einen ersten Einblick in die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“! Noch vor Beginn der ersten Folge gibt es einen Blick auf die Kandidatinnen. Hier kommt der zweite Teil der sehr hübschen, aber auf den ersten Blick eher unscheinbaren Mädels!

Am 4. Februar geht es los: Heidi Klum sucht wieder nach „Germany’s Next Topmodel“! Dafür hat sich Heidi eine Gruppe Kandidatinnen herausgepickt, in denen sie das Potenzial sieht, sie zu Topmodels aufzupebbeln. Wie jedes Jahr sind auch in der 16. Staffel wieder einige Kandidatinnen dabei, die anfangs unscheinbar wirken. Aber das muss natürlich nichts heißen, denn wenn wir mal an Sarah Posch aus der 15. Staffel zurückdenken, kann aus jedem unscheinbaren Küken ein Topmodel-Schwan werden, der es bis ins Finale und möglicherweise sogar an die Spitze schafft! Hier lernt ihr die letzten fünf unscheinbaren aber potenziellen Topmodel-Küken kennen! Teil eins findet ihr hier.

Linda Violet

Am 4. Februar wird Linda Violet bei GNTM antreten und versuchen, Heidi von sich zu überzeugen. Sie kommt aus Koblenz, und mit ihren kurzen brauen Haaren und dem Waschbrettbauch ist sie definitiv nicht zu verachten. Auf Instagram teilt sie neben ihren normalen Bildern auch ihre Liebe zur Automarke BMW. Im knappen Levis-Body zeigt sie ihre sexy Seite. Ob sie passend zum Aussehen auch die Attitude mitbringt, die Heidi so liebt?

Elisa Scg

Elisa nennt sich auf Instagram selbst Liz und kommt aus Dortmund. Mit den hellen Augen, dem markanten Gesicht und den blonden langen Haaren fällt sie genau in das gängige Schönheitsideal, dazu kommt ihre trainiert schlanke Figur. Mit ihrem Freund gemeinsam postet sie Bilder aus dem Urlaub und generell aus ihrem Leben. Wird sie Modelmama Heidi überzeugen können?

Ana Martinovic

Die nächste Kandidatin, die GNTM werden möchte, heißt Ana Martinovic und kommt aus Ulm. Die 21-Jährige hat außerdem Wurzeln in Bosnien und Herzegowina. Ana zeigt sich auf ihren Instagram-Bildern, die überwiegend aus Fotoshootings stammen, selbstsicher und wandelbar vor der Kamera, was ihr, neben ihrem Aussehen natürlich, sicherlich von Vorteil sein wird um Heidi zu überzeugen!

Romy Wolf

Romy Wolf tritt ebenfalls als Modelanwärterin an, um die Krone von Heidi zu bekommen. Die 19-Jährige zeigt sich auf ihrem Instagram selbstsicher vor der Kamera, dennoch wirkt sie relativ unscheinbar. Keine Frage, dennoch eine schöne Frau mit den langen, blonden Haaren, den hellen Augen und der schlanken Figur! Und wenn sie es bis zur alljährlichen Talentshow bei GNTM schafft, hat sie ein Ass im Ärmel: Romy ist nämlich leidenschaftliche Sängerin und hat bereits einige Song-Cover auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen.

Sarah Ahrend

Die 22-jährige Sarah Ahrend hat es sich zum Traum gemacht, „Germany’s Next Topmodel“ zu werden. Auf ihrem Instagram zeigt sie ihre braunen Locken, ihr schönes Gesicht und die tolle Figur in verschiedenen Settings und Posen, um ihre Wandelbarkeit zu zeigen, die Modelmama Heidi sicherlich gefallen wird. Von süß bis sexy ist alles auf ihrem Profil dabei.

Den ersten Trailer für die 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ könnt ihr im folgenden Video sehen. Am 4. Februar geht es los! (AKo)