Mix aus alten und neuen Gesichtern Das sind die neuen „The 50“ in Staffel zwei

Ein Teil der 50 Realitystars, die ab März bei Prime Video antreten. (smi/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 12:47 Uhr

Titelverteidiger Paco Herb, Jenny Elvers oder Cosimo Citiolo sind wieder dabei - Claudia Obert und das Trash-Traumpaar Mike und Leyla kommen neu dazu: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten "The 50"-Staffel bei Prime Video.

In genau einem Monat kämpfen wieder 50 Realitystars um den Jackpot für einen ihrer Follower. Am 24. März 2025 startet bei Prime Video die zweite Staffel von "The 50". Das gab der Streamingdienst am Montag bekannt. Amazon stellt zum Start die ersten vier Folgen bereit. An den drei folgenden Montagen (31. März, 7. April, 14. April) erscheinen jeweils vier weitere Episoden. Damit umfasst Staffel zwei insgesamt 16 Folgen. Bei der ersten Runde waren es nur 14 Episoden.

Mit Titelverteidiger Paco Herb: Diese Stars sind in Staffel zwei erneut dabei

Dabei trifft eine Mischung aus bekannten Kandidaten der ersten Staffel und neuen Gesichtern aufeinander. Paco Herb (29) erhält die Gelegenheit, seinen Titel zu verteidigen, während Yasin Mohamed (33) nach seinem zweiten Platz im Vorjahr erneut eine Chance bekommt.

Zu den Rückkehrern aus Runde eins zählen zudem unter anderem: Der omnipräsente Dschungelcamper Sam Dylan (34), Reality-Grande-Dame Jenny Elvers (52), Dschungel-Legende Georgina Fleur (34) oder Trash-Dauergast Cecilia Asoro (29). "DSDS"-Clown Cosimo Citiolo (43) darf auch wieder ran, neu dabei ist seine frisch angetraute Ehefrau Natalie Gaus (34).

Staffel zwei von "The 50": Diese Stars sind neu dabei

Der Großteil der 50 Teilnehmer in Staffel zwei sind jedoch Neulinge. Darunter ist das aktuelle Trash-Traumpaar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Mit Kader Loth (52) und ihrem Isi (52) tritt noch ein Pärchen an. Aleks Petrovic (33) trifft auf seine Ex Christina Dimitriou (33).

Außerdem neu: Reality-Veteran Jürgen Milski (61), Champagner-Queen Claudia Obert (63), "Bauer sucht Frau"-Skandallandwirt Patrick Romer (29) oder Nacktmodel Micaela Schäfer (41). Dazu etliche einschlägig vorbelastete TV-Gesichter wie Iris Klein (57), Yeliz Koc (30), Gina-Lisa Lohfink (38) oder Verena Kerth (43).

Alle 50 kämpfen um eine Geldsumme, die an einen Fan des Siegers ausgezahlt wird. Zunächst liegen 50.000 Euro im Jackpot, im Lauf der Kämpfe kann der Betrag schrumpfen oder wachsen.