05.01.2021 18:00 Uhr

Das sind die skurrilsten Beauty-Hacks der Stars

Was Beauty-Tipps angeht, greifen die Promis ja bekanntlich ganz tief in die Trickkiste. Wir zeigen vier der skurrilsten Hacks von Beyoncé und Co.!

Schneckenschleim, Vogelexkremente und Co. sind wohl die außergewöhnlichsten Beauty-Hacks der Stars und deshalb nicht für jeden etwas. Wir zeigen die vier skurrilsten Tipps und Tricks, die man auch mit kleinem Budget nachmachen kann!

Nippelcreme als Lipbalm

Vor allem im Winter bei eisigen Temperaturen und Heizungsluft trocknen die Lippen gerne mal aus. Doch Schauspielerin Margot Robbie (30) hat angeblich den perfekten Tipp, um die Lippen wieder schön geschmeidig zu bekommen. Dazu einfach Brustwarzenbalsam aka Nippel-Creme als Lipbalm benutzen. Wir geben zu: Es klingt skurril, aber macht Sinn! Die Nippel-Creme ist nämlich extra für trockene Haut gemacht und enthält extra viele pflegende Inhaltsstoffe.

Cola als Haarkur

Feines und schlaffes Haar ohne viel Volumen und Textur? Laut Suki Waterhouse (29) hilft da ein ganz einfachen Lebensmittel: Cola. Das zuckerhaltige Getränk benutzt das Model einfach nach der normalen Haarwäsche als Haarkur. „Ich mag meine Haare einfach nicht, wenn sie frisch gewaschen sind, da sind sie so fein und schlaff. Cola zerzaust sie schön, da sehe ich aus, als wäre ich gerade dem Amazonas entstiegen“, verriet sie der „Us Weekly“.

Klebestift als Augenbrauengel

Dragqueens benutzen Klebestifte schon seit Jahren in ihrer Beauty-Routine. Allerdings zum Ankleben der Augenbrauen und nicht als Augenbrauengel, doch Beyoncé (39) schwört genau drauf. Das damit alles perfekt an seinem Platz bleibt, können wir uns ja noch vorstellen, aber ist das so gut für die Haut? Laut dem Stylisten des Superstars schon! Er verrät, Kleber verstopft die Poren nicht und lässt sich im Nachhinein auch wieder ganz einfach mit Wasser entfernen.

Kopfüber hängen als Rouge

Für einen besonders frischen Teint ohne Rouge hat Eva Longoria (45) jetzt einen – naja – sehr speziellen Tipp. Um richtig schöne apfelrote Wangen zu bekommen, hängt die Schauspielerin ihren Kopf vor wichtigen Events 15 Minuten kopfüber von der Couch. Durch die angeregte Durchblutung kommt der Rouge-Look dann – laut Eva – ganz von allein. Aber Achtung: Schwindelgefahr inklusive.

(AK)