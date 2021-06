Das sind die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2021

Almklausi zieht mit seiner Frau Maritta ins RTL-"Sommerhaus". (jom/spot)

08.06.2021 20:22 Uhr

Acht Promi-Pärchen werden in der sechsten Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" um den Sieg kämpfen. Diese Stars sind 2021 mit von der Partie.

Auch in diesem Sommer kämpfen wieder Promi-Pärchen um die 50.000-Euro-Siegprämie von „Das Sommerhaus der Stars“. Das Reality-Format findet aufgrund der Corona-Pandemie erneut im ländlichen Bocholt in Nordrhein-Westfalen statt, wie RTL nun bekanntgab. Auch die Pärchen, die in die meist explosive Promi-WG einziehen, stehen bereits fest.

Mit dabei sind Mola Adebisi (48) und seine Freundin Adelina Zilai (33). Der Ex-VIVA-Moderator und die Theologiestudentin sind seit rund einem Jahr liiert. Partyschlagersänger Almklausi (52) tritt mit seiner Ehefrau Maritta (35) an, die beiden sind seit knapp neun Jahren zusammen und seit 2015 verheiratet.

„Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) zieht 2021 gemeinsam mit seinem Freund Dominik Schmitt (31) ins „Sommerhaus der Stars“ ein und feiert damit sein Reality-TV-Debüt. Die „Love Island“-Stars Samira (24) und Yasin Cilingir (30) bringen Reality-TV-Erfahrung mit. Das Paar lernte sich in der RTLzwei-Kuppelshow kennen und lieben, mittlerweile haben die beiden ein Kind und sind seit Anfang 2021 verheiratet.

Schwester einer Ex-„Bachelorette“ ist dabei

Elisabeth Marie „Sissi“ Hofbauer (25), Schwester von Ex-„Bachelorette“ Anna Hofbauer (33), und Transgender-Ikone Benjamin „Ben“ Ryan Melzer (34) wollen als eingespieltes Team punkten. Hofbauer lernte ihren Verlobten als Mann kennen und ist mittlerweile seit über zwei Jahren mit ihm zusammen. „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stephan „Steff“ Jerkel (53) und Peggy Jerofke (45) wanderten 2009 nach Mallorca aus, seit 2014 werden die Gastronomen regelmäßig vom VOX-Team begleitet.

Fernsehschauspielerin Michelle Monballijn (42, „Tatort“) und Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33, „Temptation Island“) sorgten mit ihrer Beziehung im Frühjahr 2020 für Wirbel. Seit dem 11. Februar 2021 sind sie verheiratet. Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz (63) und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37) versuchen es erstmals mit Reality-TV. Der Altersunterschied von 26 Jahren spielt für die beiden keine Rolle: Seit gut einem Jahr sind sie ein Paar.

Die fünfte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ startete am 9. September. Die turbulente Staffel gewannen am Ende die „Goodbye Deutschland“-Reality-TV-Stars Andreas und Caro Robens.