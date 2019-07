Das Sommerhaus der Stars: Das hier ist die Promi-Absteige 2019

Montag, 15. Juli 2019 22:47 Uhr

Am Dienstag, 23. Juli 2019 startet die 4. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit sieben Folgen. Acht Paare ziehen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den etwas lächerlichen Titel „DAS Promipaar 2019“. Wir zeigen die ersten Bilder!

Bei dem von RTL bezahlten emotionalen Pauschalurlaub in Portugal wird wieder mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und hoffentlich auch wieder ordentlich gezofft. Denn das ist es doch eigentlich worum es geht, nur wird es halt unter dem Deckmäntelchen „Challenge“ verpackt.

Das scheinbar kuschlige Zusammenleben der echten und falschen Paare (die Herrschaften werden es am besten wissen) wird durch die miefige Kargheit der Ausstattung in dem „Haus der Intrigen“ ganz bewusst auf eine sehr harte Probe gestellt. Die Szenenbildner haben sich offenbar von „Bauer sucht Frau“, „Frauentausch“ und „Schwiegertochter gesucht“ inspirieren lassen und die Schäbigkeit des Interieurs und der Dekoration auf einen neuen Tiefpunkt getrieben.

Das Sommerhaus in Portugal ist also keine Luxusherberge sondern eine Art Finca der Billigkategorie: rustikales und „landestypisches Ambiente“ (laut Pressemitteilung) sind garantiert. Schon beim Betreten des Hauses werden die Erwartungen der Promis aus der C- und Z-Liga mit der weniger glamourösen Realität konfrontiert: Der Putz des Hauses blättert und der Pool ist sehr klein. Und: Wichtig war offenbar, das möbel- und designtechnisch möglichst nix zusammenpasst.

Alles ziemlich eng da

Die Finca bietet nur begrenzten Platz und es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Die Promipaare müssen sich Zimmer teilen. Damit teilen sie eigentlich das Schicksal vieler Minderbemittelter in ihrer Heimat, die auf Hostels zurückgreifen müssen. Nur ist’s hier noch grauenhafter: Kein Raum gleicht dem anderen: Stockbetten, manche Betten sind kleiner, manche größer, einige Matratzen hart und unbequem. Und nicht jeder hat ein eigenes Bett! Schlimmer als im Dschungelcamp.

Luxus sieht anders aus. Die Entscheidung, wer wo schläft und warum, ist den Prominenten beim Einzug überlassen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Fehlanzeige! Wie es im Haus aussieht, liegt in den Händen der Prominenten Bewohner.

Der Alltag in Eigenregie sorgt für Spannungen innerhalb der Gruppe. Wer zum fünften Mal hintereinander das Geschirr der anderen spült, hat irgendwann die Nase voll. Die Toilette wurde schon wieder dreckig hinterlassen? In der Dusche sammeln sich fremde Haare, im Waschbecken Bartstoppeln?

Kleinigkeiten, die im täglichen Zusammenleben unter Garantie zu Streit führen! Können sie sich auf ein Gericht einigen oder kommt es jedes Mal zu einem Kampf zwischen Vegetariern und Fleischessern? Wenn die Prominenten dann noch gezwungen sind, sich miteinander zu beschäftigen, geraten sie innerhalb kürzester Zeit aneinander. Und das ist es ja was wir sehen wollen.

Was die Gladiatorenkämpfe im alten Rom waren ist heute „Das Sommerhaus der Stars“. Lasst sie endlich aufeinander los! Wir können es kaum erwarten!

Die ziehen 2019 ein

Michael Wendler & Laura Müller

Yeliz Koc & Johannes Haller

Benjamin Boyce & Kate Merlan

Jasmin Herren & Willi Herren

Mike Heiter & Elena Miras

Menowin Fröhlich & Senay Ak

Steffi Bartsch & Roland Bartsch

Quentin Dart Parker & Jessika Cardinahl