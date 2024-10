Alessia eskaliert völlig „Das Sommerhaus der Stars“: Das Schlachtfest der Intriganten scheitert

Hauptsache, Alessia geht es gut. (smi/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 22:16 Uhr

Team Emut und Team Vegan gegen alle anderen: In der vierten Folge vergrößert sich der Graben im "Sommerhaus der Stars". Vor allem Alessia eskaliert völlig. Eine Intrige soll die verhassten Paare eliminieren. Doch einer hält sich nicht an die Absprache.

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) isolieren sich im "Sommerhaus der Stars" immer mehr – auch räumlich. Zu Beginn der vierten Folge (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher auf RTL+) separieren sie sich von ihren Mitbewohnern, setzen sich zum Essen in die Sonne. Auch zwischenmenschlich ist der Kontakt zu den anderen Promis abgebrochen, Umut unterstellt etwa Stefan Kleiser (57) per Ferndiagnose eine "Psychose".

In der Challenge entfremdet sich das Pärchen dann auch intern – trotz Shirts im pinken Partnerlook mit der Aufschrift "Emut". Die männlichen Parts der Paare müssen sich einprägen, wo welche Gegenstände in einem Regal liegen. Das müssen sie dann den Frauen bzw. Sam Dylan (33) mitteilen, die auf einer rotierenden Plattform ein leeres Regal korrekt einräumen müssen.

"Das ist doch nicht so schwer, halt die Klappe", herrscht Emma ihren Umut an. Aber auch die anderen Paare tun sich schwer, sowohl mit dem Einprägen als auch mit dem Rotieren. Vanessa Schmitt (28) schluckt sogar ihr Erbrochenes wieder herunter, wie sie freimütig bekennt, irgendwann kann sie es aber nicht mehr unten behalten und erleichtert sich in einem Eimer. Trotzdem schneiden das Model und Partner Raúl Richter (37) am besten ab. Der Ex-"GZSZ"-Schauspieler verbeugt sich vor seiner Freundin, gibt ihr den alleinigen Credit für den Sieg.

"Scheinbarer Boss" Raul zettelt Intrige an – Alessia rastet aus

Im Sommerhaus degradiert Raul seine Partnerin aber wieder. Sie muss Schmiere stehen, während er und andere Teilnehmer sich im Bad zum Taktieren zurückziehen. Das Team Emut und das Team Vegan aus Tessa Bergmeier (35) und ihrem Jakob (39) sind das Opfer der Kabale. Emut sollen bei der Nominierung drei Stimmen erhalten, die Veganer zwei. So ist gewährleistet, dass auch bei einer Exit-Challenge die beiden verhassten Paare gegeneinander antreten müssten. Das bestimmt der "scheinbare Boss" (Stefan) der Intrige, nämlich Raúl.

Neben Raúl und Vanessa sind auch Alessia Herren (22) und ihr Gatte Can (29) vor einer Nominierung sicher, sie qualifizierten sich in der vergangenen Folge. Derart geschützt, lässt Alessia alle Hemmungen fallen. Sie beleidigt Tessa auf das Übelste. Was sie genau sagt, bleibt unklar, die Redaktion überpiepst fast jedes ihrer Worte. "Krankes Stück" gehört offenbar zu den harmlosesten Ausdrücken, es wird jedenfalls nicht zensiert.

Video News

Perfides Schlachtfest für Anti-Veganer

Den Stein des Anstoßes bildete mal wieder das fleischlose Essen. Tessa hatte moniert, dass die Mitbewohner ihr und Jakob veganen Käse und mehr wegessen.

Die Produktion gießt dann auch noch zusätzlich Öl ins Feuer. Sie stellen den unfreiwilligen Vegetariern ein Barbecue in Aussicht. Mit echtem Fleisch. Das Perfide daran: Die Teilnehmer müssen dem Grillfest mit absoluter Mehrheit einstimmig zustimmen. Tessa und Jakob geben klein bei, um sich nicht noch unbeliebter zu machen. Doch das Tischtuch bleibt zerschnitten.

Also kommen im großen Stil "Tierleichen" (Tessa) auf den Rost. Ob Normalos (Raúl), Prolls (Alessia), Pseudointellektuelle (Stefan) oder Queers (Sam): Auf die Liebe zum Fleisch, das man sich nicht verbieten lassen will, können sich alle einigen. Und auf die Verachtung für Veganer.

Abweichler lassen Intrige scheitern

Nach dem Grill- kommt das Schlachtfest: Die Abstimmung über den Rauswurf. Alessia provoziert weiter ungehemmt Tessa, hat damit auch Erfolg. Auch Gloria Glumac (32) geht wie aus dem Nichts auf Tessa los, schreit sie unvermittelt an.

Geht die Intrige der "Allianz" (Umut) rund um Raúl auf? Nein. Denn Stefan und Theresia Fischer (32) weichen von der Direktive des "scheinbaren Boss" ab. Anstatt wie ausgemacht für Umut und Emma stimmen sie gegen Tessa und Jakob. Um den Vegan-Extremisten keine "politische Bühne" (Stefan) zu bieten.

Tessa und Jakob bekommen also vier Negativstimmen, Umut und Emma nur zwei. Die Stimmen dieser beiden Paare gehen ausgerechnet an Theresia und Stefan. Es kommt, wie es kommen muss: Jakob und Tessa dürfen bei dem Gleichstand entscheiden, gegen wen sie bei einer Exit-Challenge antreten. Sie wählen natürlich Stefan und Theresia.

Emut und Team Vegan haben nun Oberwasser und freuen sich über die überraschende Wende. Sollten Tessa und Jakob die Exit-Challenge gewinnen und sich dann in der nächsten Folge eines der inkriminierten Paare saven, könnte die Lage im Haus zu Ungunsten der Intriganten um Raúl kippen. Die zerfleischen sich derweil nach der Missachtung der Absprache selbst, was die Produktion mit der ironischen musikalischen Untermalung von "That's What Friends Are For" kommentiert. Die Regie scheint mehr als nur klammheimlich auf der Seite der Outsider zu sein.