„Das Sommerhaus der Stars“: Der Starttermin steht fest

Samira und Yasin Cilingir, Maritta und Almklausi, Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Adelina Zilai und Mola Adebisi (v.l. oben), Stephan Jerkel und Peggy Jerofke, Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, Janina Korn und Roland Heitz und Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer (v.l. unten). (tae/spot)

08.09.2021 14:52 Uhr

"Das Sommerhaus der Stars" geht in eine neue Runde. Sender RTL hat nun bekannt gegeben, dass das Reality-Format am 5. Oktober starten wird. Die sechste Staffel wird dreimal wöchentlich ausgestrahlt.

„Das Sommerhaus der Stars“ startet am 5. Oktober 2021 in die sechste Staffel. Das gab der Sender RTL nun bekannt. Fans dürfen sich außerdem auf noch mehr „Sommerhaus“ als in den vergangenen Jahren freuen: Gleich dreimal pro Woche wird das Reality-TV-Format zu sehen sein. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags werden die zwölf neuen Folgen ausgestrahlt.

Acht Paare stellen sich dem Kampf in Bocholt: Mit dabei sind Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33), die „Love Island“-Stars Samira (24) und Yasin Cilingir (30), Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer, Schlagersänger Almklausi (52) und Frau Maritta (35), das Schauspielerpaar Roland Heitz (63) und Janina Korn (37), der „Unter Uns“-Star Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31), Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33) sowie die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53).

Wann ist „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen?

Dienstags wird „Das Sommerhaus der Stars“ als XXL-Folge ab 20:15 Uhr bis 23:30 Uhr (erste Folge) und danach bis 23 Uhr ausgestrahlt, unterbrochen durch „RTL Direkt“. Mittwochs läuft die Show von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr. Am Donnerstag ist dreimal ab 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr eine reguläre Folge zu sehen, danach folgt „Das Sommerhaus der Stars – Der Live Talk“ mit Frauke Ludowig (57) bis 22:15 Uhr. Das Finale flimmert am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme. Dann wird sich entscheiden, wer „Das Promipaar 2021“ wird und die Siegprämie von 50.000 Euro gewinnt.