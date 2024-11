Entscheidung in Folge zehn „Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar geht als Sieger hervor

Wer gewinnt das Preisgeld bei "Das Sommerhaus der Stars"? (lau/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 21:00 Uhr

Die Entscheidung bei "Das Sommerhaus der Stars" ist bereits gefallen. Abonnenten von RTL+ wissen schon, wer die Reality-Show gewonnen hat. Dieses Paar triumphiert am Ende.

Bei RTL können Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstagabend (12. November) um 20:15 Uhr Folge neun der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" erleben. Doch beim hauseigenen Streamingdienst RTL+, wo die Episoden jeweils eine Woche früher zur Verfügung stehen, ist jetzt bereits das große Finale abrufbar. Darin entscheidet sich, wer das Reality-Format am Ende gewinnt.

Video News

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von "Das Sommerhaus der Stars"

Zwei Paare haben es am Ende in das letzte Spiel geschafft. Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) treten gegen Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) an. Es gilt, an den Armen miteinander verbunden einen Parcours zu meistern und fünf Bälle in ein großes Herz zu werfen. Wer das am schnellsten schafft, sichert sich das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro sowie den Sieg bei "Das Sommerhaus der Stars".

Und tatsächlich triumphieren letztendlich Rafi Rachek und Sam Dylan. In einer denkbar knappen Entscheidung drücken sie als erste den Sieges-Buzzer und sichern sich das Preisgeld.

Im diesjährigen "Sommerhaus der Stars" sorgte besonders Rafi für einige kontroverse Situationen. So hatte er etwa Stefan Kleiser (57) aufgrund des großen Altersunterschieds zu Freundin Theresia Fischer (32) im Spaß als "Kinderf******" tituliert.

On-Off-Liebe seit 2019

Die Influencer und Reality-TV-Darsteller Sam Dylan und Rafi Rachek hatten erst im Januar dieses Jahres bekannt gegeben, wieder ein Paar zu sein. Von 2019 bis 2022 hatten sie zuvor eine teilweise turbulente On-Off-Beziehung geführt.