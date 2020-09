10.09.2020 09:36 Uhr

„Das Sommerhaus der Stars“: Heiratsantrag beim Public Viewing

Süße Überraschung! Henning Merten macht seiner Denise Kappés beim Public Viewing von "Das Sommerhaus der Stars" einen Heiratsantrag.

Nach den dramatischen Höhepunkten in der Auftaktfolge der neuen Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (auch via TVNow) am Mittwochabend (9. September) sorgten zwei Teilnehmer für einen romantischen Kontrapunkt: Influencer Henning Merten (32) machte seiner Freundin, Ex-„Bachelor“-Kandidatin Denise Kappés (30), kurz vor einem Public Viewing der Sendung mit Familie und Freunden einen Heiratsantrag.

„Krass!“

Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste und einer süßen Liebeserklärung an Kappés zog Merten einen funkelnden Ring aus der Tasche und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Wie im RTL-Video zu sehen ist, konnte die 30-Jährige ihr Glück kaum fassen und sagte „Ja!“. Sie habe damit „wirklich nicht gerechnet“, erklärte sie weiter. „Krass!“

Denise Kappés und Henning Merten sorgten in der Vergangenheit mit ihrer turbulenten Beziehung und ihren Ex-Partnern für Schlagzeilen.

(ili/spot)