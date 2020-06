„Das Sommerhaus der Stars“: Iris und Peter Klein rücken nach

"Das Sommerhaus der Stars" bekommt weitere Mitbewohner. Katzenberger-Mama Iris Klein und ihr Mann Peter ziehen in die Promi-WG ein.

Nach dem Blitzauszug von Georgina Fleur (30) und ihrem Verlobten Kubi Özdemir erfreut sich „Das Sommerhaus der Stars“ nun an zwei neuen TV-Persönlichkeiten: Iris Klein (53) und ihr Mann Peter ziehen ebenfalls in die Promi-WG in Bocholt ein. Das gab RTL nun in einer Mitteilung bekannt.

Im Interview mit dem Sender verrät das Paar, dass es sehr aufgeregt sei. „Wir sind gespannt und freuen uns“, sagt Iris Klein. Schon vor einigen Wochen wurden Gerüchte um eine Teilnahme der Mutter von Daniela Katzenberger (33) laut. Die 53-Jährige hat inzwischen schon diverse Erfahrungen im Reality-TV gesammelt, nahm an der zehnten Staffel von „Big Brother“ teil und war mitunter bei „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ sowie im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Peter Klein betrat 2011 die Bühne der Castingshow „X Factor“.

Neben den Kleins nehmen an der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ unter anderem teil: das „Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26), Sängerin Annemarie Eilfeld (30) mit Partner Tim Sandt (29), Schauspielerin Diana Herold (46) mit Ehemann Michael Tomaschautzki (48) sowie die Mallorca-Auswanderer Andreas (53) und Caroline Robens (40).

(eee/spot)