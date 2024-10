Sie treffen auf "Lieblingspaar" „Das Sommerhaus der Stars“: Nachrücker sorgen für Unmut bei Umut

22.10.2024

Die nächsten Nachrücker ziehen ins "Sommerhaus der Stars". Lorik Bunjaku und Denise Hersin treffen in Bocholt auf ihr "Lieblingspaar" aus "Temptation Island": Umut und Emma. Doch auf diese "schlechten Menschen" stoßen sie schon bei der Suche nach einem Schlafplatz.

Zwei Wochen nach dem Einzug von Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) und seiner Verlobten Jil Rock (32) kommen in der neuesten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag bei RTL+, eine Woche später bei RTL) die nächsten Nachrücker an. Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28) heißen die Nachzügler.

Wie bei Oliver, der auf seinen mehrfachen TV-Widersacher Sam Dylan traf, hat auch das neue Paar eine gemeinsame Geschichte mit etablierten Mitbewohnern. Und natürlich keine schöne Geschichte. Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) sind die alten Bekannten der Neuen.

Lorik und Denise lernten Umut und Emma 2023 bei "Temptation Island VIP" kennen. Zur Erinnerung: Umut war damals durch den TV-Treuetest gefallen, hatte seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (31) mit Emma betrogen. Lorik und Denise, die sich in der Sendung treu blieben, hatten daraufhin gegen das untreue Paar geschossen. Vor allem Denise habe "gehetzt", wie Emma jetzt im Sommerhaus sagt.

Die Begrüßung fällt dann auch frostig aus. Denise sagt nur "aus Anstand 'Hallo'". Lorik hat für sein "Lieblingspaar" auch keine warmen Worte übrig. "Gar keinen Bock haben wir auf jeden Fall auf Emma und Umut. Das ist ja kein Geheimnis", sagt Denise später im Interview, "von Umut halte ich sowieso gar nichts. Das sind für mich einfach schlechte Menschen."

Gemeinsames Zimmer mit "schlechten Menschen"?

Aber können Lorik und Denise ihrem Lieblingspaar aus dem Weg gehen? Ein Doppelbett ist nur in dem Zimmer frei, in dem Emma und Umut nächtigen. Im großen Raum stehen nur zwei einzelne Schlafstätten zur Verfügung. Und Denise würde doch gerne mit ihrem Partner in einem Bett liegen…

Umut und Emma, die im Sommerhaus weiter einigermaßen isoliert sind, kommen derweil auf Gedanken. Warum ziehen sie nicht ihre "Temptation Island"-Feinde auf ihre Seite?

Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28) haben sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Doch richtig geklickt hat erst bei "Ex on the Beach". Nachdem sie dann anders als Umut den Treuetest bei "Temptation Island" bestanden haben, folgt nun also die ultimative Herausforderung für TV-Paare. Dem "Sommerhaus"-Fluch sind schon viele Promipärchen zum Opfer gefallen.