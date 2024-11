"Paarverantwortung" für Sam? „Das Sommerhaus der Stars“: Rafi verfolgen seine Sünden

Rafis "Kinderf******"-Spruch gegen Stefan hat Konsequenzen im "Sommerhaus der Stars". Der derart in seiner Würde Gekränkte legt dem Übeltäter nahe, die Sendung freiwillig zu verlassen - und nimmt auch Rafis Partner Sam in die "Paarverantwortung".

In der letzten Folge von "Das Sommerhaus der Stars"(Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, eine Woche vorher auf RTL+) hatten sich einmal mehr die Ereignisse überschlagen, da war Rafi Racheks (34) dummer Witz fast untergegangen. Also zur Erinnerung: Er hatte Stefan Kleiser (57) aufgrund des großen Altersunterschieds zu Freundin Theresia Fischer (32) im Spaß als "Kinderf******" tituliert. Stefan nahm Rafis Entschuldigung an, die Sache schien gegessen.

Doch über Nacht hat es in Stefan gegärt. Rafi hat mit dem Spruch eine Grenze überschritten und seine Würde angetastet, findet er. Stefan bemüht sogar das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Darin wird tatsächlich die Würde des Menschen geschützt. Und das sogar in Artikel 1 und nicht in Artikel 5, wie Stefan fälschlich annimmt. In Art. 5 geht es um Meinungsfreiheit, die im "Sommerhaus der Stars" auch gerne überstrapaziert wird. Stefan nimmt Rafi zur Seite und legt ihm einen freiwilligen Auszug nahe. Doch der Übeltäter denkt gar nicht daran.

Rafi wird in Folge acht nicht nur von einer einzelnen Sünde heimgesucht. Auch seine Wasserattacke auf Umut Tekin (27) hat ein Nachspiel. Aus einem nichtigen Anlass entfacht ein Konflikt zwischen den Hitzköpfen, beide bezeichnen sich als "asozial". Umut baut sich ganz nah vor Rafi auf. Nicht einmal eine Ausgabe des Grundgesetzes hätte dazwischen gepasst.

Im ersten Spiel gibt es für alle eine Gelegenheit zum Abreagieren. Die Paare müssen auf einer rotierenden Scheibe ein Gedicht auswendig lernen und trotz grotesker Mundsperre in Form von Kussmündern fehlerfrei aufsagen. Nur zwei Paaren meistern die Herausforderung – und ausgerechnet die beiden, die beim Stimmungsbarometer in der letzten Folge am Abgrund standen: Umut und Emma Fernlund (23) sowie Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28). Emma und Umut waren dabei schneller, das umstrittene Paar ist zum ersten Mal in dieser Staffel safe.

Stefan will für Theresia "Werte verleugnen"

Stefan bricht das Spiel ab. Seine Ausrede, äh Erklärung: Rafis "Witz" spukt immer noch in seinem Kopf. Auch im Haus schleicht er unversöhnlich herum. Das ärgert wiederum Theresia. Sie kann nicht verstehen, dass Stefan nicht wie sie einfach den Schalter umlegen kann. Im Interview bricht das Model in Tränen aus.

Am nächsten Morgen ist Stefans Stimmung besser. Er beschließt, sich für seine Partnerin zusammenzureißen, was er ihr auch leicht passiv-aggressiv unter die Nase reibt. Er will für sie seine "Werte verleugnen", obwohl er sich "wie eine Prostituierte" fühlt.

Ganz loslassen kann Stefan aber noch nicht. Er nimmt Rafis Freund Sam Dylan (33) in die "Paarverantwortung", legt auch ihm einen freiwilligen Rückzug nahe. Doch auch Sam denkt natürlich nicht dran.

Paar rettet sich vor dem sicheren Aus

Drei Paare sind aus den letzten Spielen schon sicher, im nächsten Match geht es um das letzte Ticket in die nächste Runde. Die verbliebenen vier Pärchen treten in direkten Duellen gegeneinander an. Die Gewinner treffen dann aufeinander. Lorik und Denise müssen gegen Oliver Sanne (38) und Jil Rock (32) antreten. Stefan und Theresia spielen gegen Alessia Herren (22) und Can (28).

Die Paare müssen Klötze auf einer Schaukel stapeln, die sie an Fäden balancieren müssen. Dabei müssen sie auf einem schmalen Steg selbst um ihr Gleichgewicht kämpfen. Lorik/Denise und Oliver/Jil geben sich nicht viel. Sie haben je sechs Klötzchen auf ihrem Wackelbrett. Doch kurz vor Schluss legen Denise und Lorik nach und ziehen ins Finale ein. Bei Theresia/Stefan vs. Alessia/Can geht es deutlicher aus. Während bei den drei anderen Paaren die Frauen, die aufgrund ihrer filigranen Figur bei diesem Spiel im Vorteil sind, das Kommando übernehmen, will bei Can und Alessia niemand die Führung abgeben. Team Amore scheidet mit 0:5 aus.

Im Finale steht die gleiche Herausforderung an, nur geht es diesmal stärker auf Zeit. Wer fünf Klötze gestapelt hat, darf eine Sanduhr starten. Denise und Lorik gewinnen klar und springen dem "Sommerhaus"-Tod von der Schippe.

Lappen für Lorik von schlechtem Gewinner

Zum ersten Mal safe, zieht Umut bei der Nominierung eine Show ab. Nachdem er beim letzten Mal "Chihuahua" Rafi ein Leckerli hinwarf – die Ursache für ihren weiter schwelenden Beef – hat er nun ein vergiftetes Geschenk für Lorik. Er überreicht seinem ehemaligen "Temptation Island"-Kumpel und jetzigem Feind einen Putzlappen. Weil er ein Lappen ist…

Da Lorik und Denis safe sind, erwischt es die anderen Nachzügler. Oliver und Jil erhalten vier Stimmen. Doch in der nächsten Folge gibt es die Chance, sich in einer Exit-Challenge gegen Stefan und Theresia zu retten. Diese hatten drei Stimmen gegen sich bekommen.

Doch das war es noch nicht. Nach dem obligatorischen Streit zwischen den Teams zerfleischen sich zwei Pärchen intern. Gloria Glumac (32) verlangt im Bett, von ihrem Michael (33) in den Arm genommen zu werden. Doch der findet das zu übergriffig.

Noch schlimmer wird es bei Emma und Umut. Sie hatte Oliver nach der allgemeinen Erheiterung nach der Nominierung an die breite Brust gefasst. Das hat eine Grenze überschritten, findet Umut. Emma wiederum ist von seiner Eifersucht genervt und von seiner Unterstellung als "Schlampe" gebrandmarkt.

Als sie im Bett liegen, eskaliert die Lage völlig. Umut springt auf und packt seinen Koffer. Emma versucht, ihn zu bändigen. Die Konkurrenz, die noch draußen sitzt, soll nichts vom internen Zwist mitbekommen. Doch zu spät – die versammelte Mannschaft lauscht. Und missinterpretiert Emmas Schlag mit der Handfläche in die eigene Hand als häusliche Gewalt…