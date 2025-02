Musik Das stinkt zum Heaven! Bryan Adams Konzert abgesagt wegen verstopftem Abwasserkanal

Bryan Adams - Wembley 2019 - Avalon BangShowbiz

10.02.2025

Bryan Adams‘ Konzert in Perth wurde wegen einer Abwasserverstopfung im Veranstaltungsort abgesagt.

Der ‚Heaven‘-Hitmacher sollte am Sonntagabend (9. Februar) eigentlich in der RAC Arena in Australien auftreten, aber eine „große Verstopfung von Fett und Lumpen“ in den Abwasserkanälen zwang den Rockstar, das Konzert abzubrechen, trotz der besten Bemühungen der lokalen Wasseranbieter, das stinkende Problem zu lösen.

Eine Facebook-Erklärung des kanadischen Musikers lautete: „Das heutige Konzert in der RAC Arena wurde verschoben. Es tut mir wirklich leid, dass wir das heute nicht möglich machen konnten – ich habe mich so darauf gefreut, euch alle zu sehen.“ Er schätze die Geduld und Unterstützung seiner Fans und verspricht, bald zurückzukehren und wieder in Perth zu spielen. In einer weiteren Erklärung des Veranstaltungsortes hieß es: „Die RAC Arena gibt bekannt, dass die heutige Vorstellung von Bryan Adams aufgrund eines externen Wasserlieferproblems der Water Corporation, das nicht behoben werden konnte, verschoben wurde. Alle bestehenden Ticketinhaber werden so schnell wie möglich über ein Update informiert und müssen zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Maßnahmen ergreifen.“

Die Fans mussten lange warten, bis sie um 21 Uhr, zur Bühnenzeit von Bryan, informiert wurden, dass die Show wegen des „Risikos einer Rückstauung von Abwasser in den Toiletten des Veranstaltungsortes, was ein potenzielles Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit darstellt“, abgesagt wurde. Der Geschäftsführer der Perth Water Corporation, Pat Donovan, bestätigte, dass sie gegen 18 Uhr auf das Problem aufmerksam gemacht wurden, nachdem sie von einem Abwasserüberlauf auf dem Parkplatz informiert worden waren. Am Montag (10. Februar) sagte Donovan im Radio von Perth, 6PR: „Ich versichere Ihnen, dass unsere Leute wirklich hart daran gearbeitet haben, eine große Verstopfung, die als ‚Fatberg‘ bezeichnet wird, in einem unserer Hauptwasserrohre unter der Wellington Street zu beseitigen. Wir haben Ersatzpläne in Betracht gezogen, einschließlich des Abtransports des Abwassers, aber wir hätten mit 16.000 Menschen im Veranstaltungsort nicht Schritt halten können.“