„Das Supertalent“: Evelyn Burdecki und Chris Tall komplettieren Jury

Im Mai gab Sarah Lombardi ihren Abschied aus der Jury von "Das Supertalent" bekannt. Jetzt hat RTL verraten, dass gleich zwei neue Gesichter ab Herbst 2020 im Jury-Stuhl Platz nehmen werden. Zudem wird es ein besonderes Comeback geben.

Nach nur einer Staffel war Schluss: An der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen (66) und Choreograf Bruce Darnell (62) suchte Sängerin Sarah Lombardi (27, „Zurück zu mir“) als Jurorin „Das Supertalent“ 2019. Seit Mai steht fest, dass Lombardi nicht in die Jury zurückkehren wird. Wie „RTL.de“ berichtet, nehmen stattdessen TV-Sternchen Evelyn Burdecki (31) und Comedian Chris Tall (29) im Jury-Stuhl Platz, um „Das Supertalent“ 2020 zu küren.

Dieter Bohlen und Bruce Darnell bleiben der Castingshow erhalten, die im Herbst 2020 in die 14. Staffel startet. „Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt?“, erklärt Ex-Dschungelkönigin Burdecki in einem ersten Statement. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für Juni geplanten Casting-Aufzeichnungen verschoben werden und werden nun vom 28. August bis zum 8. September 2020 in Bremen stattfinden. Die Produktion wird laut „RTL.de“ mit einer verringerten Zuschaueranzahl und unter Einhaltung aller zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen geplant.

Jurorin feiert Comeback

Für die neue Staffel hat sich der Sender zudem ein besonderes Comeback einfallen lassen: Neben Daniel Hartwich (41) wird Victoria Swarovski (26) die Show moderieren und die Talente interviewen. Swarovski saß bereits in der Jury der Show. „Ich freue mich sehr zum Supertalent zurückzukehren. Es schließt sich ein Kreis“, erklärt die 26-Jährige. Swarovski schaffte es als „Lets Dance“-Teilnehmerin 2016 zum „Supertalent“ und kehrt jetzt als Moderatorin von „Let’s Dance“ zurück zu der Talentshow.

