„Das Supertalent“: Sie sind neben Lukas Podolski in der Jury

Lukas Podolski bekommt Verstärkung. (rto/spot)

05.07.2021 22:59 Uhr

Es ist offiziell: Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky heuern neben Lukas Podolski als Juroren bei "Das Supertalent" an.

Nach zahlreichen Spekulationen ist die Katze nun aus dem Sack: Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Janzen (42) und Designer Michael Michalsky (54) werden ab Herbst neben Fußballstar Lukas Podolski (36) in der Jury von „Das Supertalent“ sitzen. Das teilte der Sender RTL mit.

„ER ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, SIE die beliebteste Moderatorin der Niederlande: Michael Michalsky und Chantal Janzen sitzen 2021 neben Lukas Podolski in der Jury von ‚Das Supertalent'“, schreibt RTL auf Instagram zu einem Foto der beiden Neuzugänge am Jury-Pult.

Im Herbst geht es auf Talentsuche

In der 15. Staffel von „Das Supertalent“ wird die neu zusammengestellte Jury dann unter anderem Gesangstalente, Akrobaten, Comedians oder lustige Tiertricks sehen. Die Casting-Tour geht noch bis zum 10. Juli. Im März wurde bekannt, dass Pop-Titan Dieter Bohlen (67) künftig nicht mehr in den Jurys von „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ (auch bei TVNow) sitzen wird.

Bohlen wolle Podolski aber „nicht ersetzen“, so Podolski bei seiner offiziellen Vorstellung: „Was er in den letzten Jahren geleistet hat, war top“, jetzt gebe es in der Show aber eine neue Richtung und neue Leute.