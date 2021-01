08.01.2021 10:33 Uhr

„Das Traumschiff“: Collien Ulmen-Fernandes wird die neue Schiffsärztin

Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes hat auf dem "Traumschiff" angeheuert. Mindestens in drei Folgen wird sie die neue Schiffsärztin spielen.

Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (39, „jerks.“) übernimmt die Rolle der neuen Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado auf dem „Traumschiff“ (ZDF). Das gab der Sender nun bekannt. „Collien Ulmen-Fernandes vervollständigt die ‚Traumschiff‘-Crew sowohl an Ostern 2021 als auch in den beiden neuen Folgen“, erklärte das ZDF auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Nachdem Schauspieler Nick Wilder (68) mit der jüngsten Weihnachtsfolge seinen Dienst als Dr. Wolf Sander (2011-2020) quittierte, hatte Sina Tkotsch (30) in zwei Folgen seine Nachfolgerin Dr. Julia Brand gespielt.

Collien Ulmen-Fernandes ist die Ehefrau von „Tatort“-Star Christian Ulmen (45). Gemeinsam sind sie seit 2017 in der Comedy-Serie „jerks.“ zu sehen. Bekannt wurde Ulmen-Fernandes in den 00er-Jahren als Viva-Moderatorin.

(ili/spot)